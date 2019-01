Botta e risposta Salvini-Raggi

Trivelle - nuovo Botta e risposta tra Lega e Cinque Stelle - : Salvini: "Ok alla tutela dell'ambiente, ma non possiamo far finta che il mondo si sia fermato". Toninelli: "Io mi ricordo di aver condiviso con la Lega il referendum del 17 aprile 2016 contro le Trivelle"

Roma - Botta e risposta Raggi-Salvini : 17.20 Polemiche sulla sicurezza a Roma dopo gli spari davanti ad un asilo nido alla Magliana. La sindaca Raggi chiede più poliziotti per le strade Romane. "Non è più possibile aspettare,serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia", twitta. E Salvini in diretta Fb dalla Magliana: "Io mi occupo di ordine pubblico, sto facendo tanto per Roma. Ma chiedo al sindaco che oltre 5 mila vigili urbani siano utilizzati". "Ognuno ...

Provincia - Botta e risposta Monti-Pd sul presidente Invernizzi : "Dimissioni anticipate? Fantasie" : botta e risposta tra il vice capogruppo della Lega in Regione Andrea Monti e Partito democratico brianzolo in un antipasto di campagna elettorale. Oggetto: una voce di dimissioni anticipate del ...

Sul salvataggio di Carige torna - a parti invertite - il Botta e risposta su salvataggi e conflitto di interesse : 'Ennesima svolta di un esecutivo che ha deciso misure come le nostre dopo averci criticato,' dice l'ex ministro dell'Economia Padoan. Salvini precisa che l'intervento è a difesa dei risparmiatori -

Carige - Botta e risposta tra Boschi e Borghi su SkyTg24 - : L'ex ministra e il presidente della Commissione Bilancio della Camera discutono del decreto salva Carige . L'esponente dem: "Copia e incolla di quello del governo Gentiloni, e c'è rischio per ...

Corona e Nina Moric - dolcezza alle stelle : ‘Botta e risposta’ al miele : Fabrizio Corona e Nina Moric, dolcezza alle stelle. ‘Botta e risposta al miele’: “Ok, Mahatma Gandhi” Nina Moric nelle scorse ore è volata in Asia, più precisamente in Sri Lanka. Con lei il figlio. La modella croata sta passando dei giorni incantevoli con Carlos. E papà Fabrizio Corona, che si trova in Italia, lontano da […] L'articolo Corona e Nina Moric, dolcezza alle stelle: ‘Botta e risposta’ al ...

Roberto Saviano e Matteo Salvini - Botta e risposta sulle divise della polizia : La guerra tra Roberto Saviano e Matteo Salvini si arricchisce di un ultimo, grottesco, capitolo. Grottesco per le accuse di mister Gomorra, il quale - pare evidente - non sa più cosa inventarsi. Ora Saviano infatti punta il dito contro il vicepremier leghista perché indossa divise delle forze dell'o

Referendum propositivo - Botta e risposta Lega-M5S sul quorum | : Il ministro dell'Interno sulla proposta di legge costituzionale, all'esame della commissione Affari costituzionali di Montecitorio: "Fondamentale coinvolgere cittadini". Fraccaro: "Decidono Camere". E ...

Micol Olivieri - Botta e risposta con i fan/ 'Che brutta pelle che hai'. La replica : 'Fortunatamente ho una...' : Micol Olivieri si scontra con una fan su Imstagram: 'Che brutta pelle che hai alla tua età'. L'attrice replica duramente.

NBA - tifosi Spurs contro la madre di Kawhi Leonard : lei li zittisce - Botta e risposta sugli spalti [VIDEO] : Kawhi Leonard è tornato a San Antonio dopo diversi mesi difficili che hanno portato alla decisione di lasciare gli Spurs tramite una trade Kawhi Leonard nella notte è tornato nella “sua” San Antonio con la nuova maglia di Toronto. Il fenomeno dei Raptors ha scelto di cambiare aria in estate, minacciando di non rinnovare il proprio accordo con gli Spurs che dunque si sono visti costretti ad impostare una trade per non perdere un ...

J-Ax Botta e risposta sui social con Matteo Salvini : Sui social in queste ultime ore c’è stato un duro battibecco tra Matteo Salvini e J-Ax, tutto è iniziato quando il rapper ha lasciato un’intervista al “Corriere della Sera”: “Vorrei un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Salvini”, rispondendo ad una domanda su un futuro “ideale” per suo figlio. La replica di Salvini su “Twitter”, non si è fatta attendere: “A J-Ax doppio bacione!”. ...

Pantelleria - Botta e risposta tra PD e sindaco Campo sulla raccolta dell'indifferenziato : Suscitare allarme è classico di una politica autoreferenziata.' Ecco perchè il sindaco di Marsala, Giulia Adamo, vuole le quote dell'Airgest. 'Sono le quote rosa, mi spettano...' .

Salvini contro J-Ax - lite su twitter : continua il Botta e risposta tra il Ministro e il cantante - Sky TG24 - : Prosegue il botta e risposta tra il Ministro dell'Interno e il rapper dopo un'intervista nella quale l'ex Articolo 31 diceva: "Sogno un mondo senza guerre e senza Salvini"

Botta e risposta con Salvini - J-Ax minacciato sui social : "Sarete tutti querelati" : J-Ax è finito nel mirino degli haters dopo il Botta e risposta con il vicepremier e ha deciso di passare alle vie legali