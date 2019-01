Bimbi maltrattati | non è un caso che questi fatti avvengano nei luoghi di maggiore

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 gennaio 2019) di Vera Cuzzocrea *La mattina di martedì 8 gennaio 2019 i bambini e le bambine di una scuola dell’infanzia in Provincia di Roma, di una fascia di età compresa tra i tre e i cinque anni, fanno il loro ingresso in classe. Non trovano le loro maestre e nemmeno la bidella: sono state tutte arrestate all’alba dello stesso giorno e attualmente in custodia cautelare presso le loro abitazioni. Possiamo ipotizzare, anche leggendo alcune dichiarazioni, che gli stessi bambini, nei mesi precedenti, lamentassero di non voler andare all’asilo, piangendo, mostrando paura o riportando segni fisici anche sul volto, forse derivanti dai colpi che sarebbero stati inferti dal personale scolastico.Insulti, strattonamenti, schiaffi, quotidiani e inspiegabili che si intrecciano ai giochi e ai forse sporadici momenti di serenità e benessere in un luogo che avrebbe dovuto essere sicuro, oltre che ...