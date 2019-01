Azione di rivendica e restituzione o pagamento del valore del bene

fanpage

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Cass31.10.2018 n. 27916 L'esercizio dell'diex art. 948 cc non configura un atto emulativo ex art. 833 cc. Inoltre, in tema di difesa dei diritti reali (ex 948 cc) non trova applicla facoltà prevista dall'art 2058 cc in tema di ristoro del danno, poiché l'unico rimedio è sempre la restitutio in integrum del titolare del diritto di proprietà.