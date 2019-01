Pronto Soccorso siciliani | istruzioni per il corretto utilizzo

Quarantenne finisce al Pronto Soccorso durante una partita di calcio a sette : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Nella tarda serata di ieri, un Quarantenne che stava disputando una partita di calcio a sette con gli amici, ha subìto un infortunio al gomito. L'uomo forse a causa di un ...

Napoli : Pronto Soccorso Cardarelli sotto pressione - ma improprio il 60% degli accessi : Nuova giornata difficile al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, sotto pressione per l’enorme afflusso degli ultimi giorni, anche in concomitanza con la crescita dei casi di influenza. Un affollamento non sempre giustificato visto che oltre il 60% degli accessi è da considerarsi improprio”, si legge in una nota della direzione generale dell’ospedale napoletano. Il numero di barelle nelle unità operative ...

Ha l’occhio secco - le prescrivono un farmaco per l’impotenza : finisce al Pronto soccorso : Alla paziente, originaria di Glasgow, sono state fornite anche istruzioni su come usarlo sui suoi occhi. "Gli errori di prescrizione sono comuni, ma un caso del genere è davvero insolito" ha commentato un'esperta.Continua a leggere

Curato al Pronto Soccorso - va a casa e muore : aperta inchiesta nel Napoletano : Ha la febbre alta, accusa un malore, va in ospedale, poi torna a casa e muore. Aveva appena 28 anni Pietro Orofino, residente a due passi dal porto di Torre Annunziata, sposato e padre di tre bambini, ...

Torna l'incubo aviaria in Italia - chiuso il Pronto Soccorso di Castel Volturno/ Virus viene dal Sud America? : Torna in Italia l'incubo aviaria con il pronto soccorso di Castel Volturno chiuso. Un uomo si è presentato alla Clinica Pineta Grande con i sintomi

Fuga di medici - nel 2025 emergenza in Pronto Soccorso e pediatria : Un'iniziativa "condivisibile, in quanto permetterebbe di anticipare l'entrata nel mondo del lavoro rendendo più rapido il già macchinoso sistema concorsuale previsto per garantire il turnover nei ...

Carpi - 21enne dimesso dal Pronto Soccorso muore in casa poche ore dopo : dimesso dal pronto soccorso dell'Ospedale “Ramazzini” di Carpi (Modena), dove si era recato in seguito a un malore intorno alle 4 di ieri, un giovane di ventuno anni è stato trovato morto nella mattinata di sabato all'interno della sua abitazione nella città emiliana. Il sindaco: “Ricostruire cosa è accaduto”.Continua a leggere

Uomini e Donne : Fabio Colloricchio al Pronto Soccorso per una brutta caduta sulla neve : Vi ricordate di Fabio Colloricchio? L'ex tronista di Uomini e Donne di origini argentine, che nel 2015 scelse la corteggiatrice Nicole Mazzocato, è finito in ospedale in seguito ad un brutto incidente sulla neve, in montagna. Ad informare i fan circa l'accaduto è stato proprio il diretto interessato che, tramite una Instagram Stories, ha pubblicato una foto recante il messaggio: "Ecco come è finita la mia avventura"....Continua a leggere

Il vento fa danni anche in ospedale. Rotta la tenda della camera calda al Pronto soccorso : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Il forte vento che da ieri sera soffia sulla Riviera ha creato problemi anche al Madonna del soccorso di San Benedetto. Le raffiche hanno infatti pesantemente danneggiato il ...

Ospedale Cardarelli - la situazione torna esplosiva : 300 arrivi in 24 ore al Pronto soccorso : È diventata esplosiva la situazione di difficoltà che si sta vivendo al pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli: nella giornata di ieri, in poco meno di 24 ore, sono giunti nella prima linea dell'...

Clochard trovato morto fuori dal Pronto Soccorso - martedì era stato ricoverato : Dramma a Milano. La vittima, 62 anni, è stata trovata morta in strada alle 9 di mercoledì. martedì il ricovero

Ospedale Cardarelli - scontro sul Pronto soccorso : Abbiamo il dovere di continuare a lavorare per garantire salute: così il manager del Cardarelli Ciro Verdoliva conclude la lunga lettera inviata alla vigilia di Capodanno a tutti i Cardarelliani. ...

Napoli - il mistero del rom morto "scaricato" davanti al Pronto soccorso : È stato lanciato dall"auto davanti al pronto soccorso dell"ospedale di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ma i soccorritori sono fuggiti senza lasciare tracce. Resta ancora avvolta nel mistero la morte di un 17enne rom che ha perso la vita, probabilmente, in seguito a una caduta.Inutile l"intervento dei medici del pronto soccorso, i traumi su tutto il corpo del ragazzo erano così gravi da non lasciargli scampo. I carabinieri del ...

Napoli - 17enne rom lasciato senza vita davanti al Pronto soccorso : Il corpo del giovane scaricato da una vettura davanti all'ospedale San Giuliano di Giuliano, nel Napoletano