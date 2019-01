Paola Nappi è morta | in lutto la redazione del Tg3

lanostratv

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)del Tg3: le cause del decesso Oggi il mondo del giornalismo è in. Difatti, giusto poco fa, è stato annunciato direttamente dal sindacato dei giornalisti la scomparsa didel Tg3. La donna è diventata molto popolare per essere stata l’inviata dall’Isola del Giglio per la versione regionale del telegiornale della terza rete per aggiornare i telespettatori sulla tragedia della nave Costa Concordia. Proprio 7 anni fa, dopo uno dei vari servizi inerenti alla Costa Concordia, ha avuto un ictus. E da quel momento la popolare giornalista non è stata più in grado di tornare a lavoro. I funerali disono previsti Venerdì prossimo alla Chiesa di Antignano in provincia di Livorno alle 15.00. Poco dopo l’annuncio della morte della giornalista del Tg3, il padre, visibilmente sconvolto in volto, ha confessato ai ...