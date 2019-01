Nissan | al CES la tecnologia Invisible-to-Visible

Nissan rende visibile l’invisibile : svelata al CES una incredibile tecnologia : Nissan svelerà la propria visione di vettura che aiuterà i guidatori a vedere l’in visibile In occasione del prossimo Consumer Electronics Show (CES), Nissan svelerà la propria visione di vettura che aiuterà i guidatori a “vedere l’in visibile ”, coniugando mondo reale e mondo virtuale per dare vita a un’esperienza unica di auto connessa. Invisible-to-Visible, o I2V combina le informazioni trasmesse dai sensori esterni ed interni al veicolo ...

