adnkronos

: La #Lombardia avrà presto una #bandiera ufficiale - BinaryOptionEU : La #Lombardia avrà presto una #bandiera ufficiale - Adnkronos : La #Lombardia avrà presto una #bandiera ufficiale - fpizzul : La Lombardia avrà la sua bandiera (che c’è già) -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Primo via libera , oggi in commissione Cultura, al progetto di legge per l'istituzione e l'adozione dellae della fascia della Regione. Primo firmatario del provvedimento è il ...