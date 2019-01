Jasmine Lennard shock contro Cristiano Ronaldo | “ha detto che mi avrebbe rapita | tagliata

calcioweb.eu

: RT @ilbianconerocom: #Ronaldo, accuse shock dalla ex Jasmine #Lennard: 'E' uno psicopatico, mi ha minacciata!' - NackaSkoglund89 : RT @ilbianconerocom: #Ronaldo, accuse shock dalla ex Jasmine #Lennard: 'E' uno psicopatico, mi ha minacciata!' - ilbianconerocom : #Ronaldo, accuse shock dalla ex Jasmine #Lennard: 'E' uno psicopatico, mi ha minacciata!' -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Ottimo momento in campo, problemi extra-calcistici. Non è una situazione facile per, in particolar modo il portoghese ha dovuto fare i conti con pesanti accuse di diverse donne, oggi nuove rivelazioni shock da parte di una ex fidanzata.Lennard parla di stupri e minacce sull’argomento relativo a CR7: “Non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono molti”. Pesantissime le parole apparse su Twitter, il riferimento è anche al caso Mayorga: “Questo è troppo, non posso difenderloqueste accuse quando io stessa credo che sia colpevole. Farò di tutto per aiutare Kathryn Mayorga, mi contatti, le offro la mia assistenza”. Infine rivelazioni shock: “Mi hache se avessi frequentato qualcun altro o se avessi lasciato la mia casa mia pezzi, messa ...