Istat - tasso di disoccupazione in calo : ma aumentano gli 'inattivi' : Il tasso di disoccupazione scende al 10,5% a novembre 2018, secondo i dati provvisori dell' Istat , in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. 'Torna a calare - ...

Scomparso Paolo Tasso : avv Istat o a Firenze tre mesi fa - appello a 'Chi l'ha visto?' : Di recente, il noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' ha segnalato la scomparsa di Paolo Tasso (39 anni) sparito da Moncalieri (Torino) lo scorso 18 Settembre. La foto dell'uomo è stata condivisa sui social network e numerosi abitanti di Coazze lo hanno identificato in 'Thunder', un personaggio abbastanza noto in paese e, da quello che leggiamo sull'Eco del Chisone, residente in alta Val Sangone. Secondo quanto apprendiamo da 'Chi l'ha visto?' , il ...

Istat : “A ottobre tasso di disoccupazione sale al 10 - 6%. Dipendenti a termine in calo - salgono quelli stabili” : Il tasso di disoccupazione a ottobre è salito ancora ancora, toccando il 10,6% dal 10,3% di settembre: si tratta di 0,9 punti in più rispetto al 9,7% di agosto. Risulta comunque in discesa di 0,2 punti su ottobre 2017. Il dato relativo a settembre è stato rivisto al rialzo dal 10,1% stimato un mese fa. Lo rileva l’Istat, spiegando che i disoccupati nel mese erano 2.746.000, in crescita di 64mila su settembre ma in calo di 118.000 unità su ...