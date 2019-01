Auto – 24 Ore di Daytona | Fernando Alonso affila gli artigli | “la squadra è forte | ma in

Volkswagen inventa la stazione mobile di ricarica per Auto elettriche e vuole diventare fornitore di energia pulita : Se oggi è possibile ricaricare uno smartphone ovunque, senza il bisogno di essere vicini ad una presa di corrente, ma soltanto avendo con sé una batteria esterna (un “power bank”) cui collegarlo, perché non potrebbe accadere lo stesso anche per un’auto elettrica? È questo il concetto dietro l’ultima novità che viene direttamente da Wolfsburg: una stazione di ricarica elettrica mobile che può essere installata ovunque, dai parcheggi ...

Tragico incidente nel casertano : investito da un'Auto - Giuseppe muore sul colpo : Un terribile incidente, purtroppo mortale, è avvenuto nella serata di lunedì 7 gennaio nel comune di Aversa, centro abitato in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato un uomo sulla trentina, violentemente investito da un’automobile in via Salvo D’Acquisto, non molto lontano dal locale Palazzetto dello Sport. Sebbene il conducente del veicolo abbia arrestato la marcia per prestare i primi soccorsi e allertare l'ambulanza, per l'uomo non ...

Benfica ancora senza allenatore : tra Mourinho e Blanc spunta l'Autocandidatura di van Gaal : Le dimissioni di Rui Vitoria " che andrà ad allenare l'Al Nassr guadagnando 7 milioni di euro in un anno e mezzo " hanno lasciato senza allenatore il Benfica . La squadra portoghese si trova ...

È morto lo sceneggiatore Teodosio Losito - fu l Autore di molte fiction con protagonista Garko : Lo sceneggiatore Teodosio Losito , noto per fiction di successo - tutte trasmesse sulle reti Mediaset - come L'onore e il rispetto, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la ...

Furto a casa del giornalista di Fanpage Autore dell’inchiesta sui rifiuti in Campania : rubati pc e cellulari : “In questo periodo sto lavorando molto da casa su alcuni progetti, mi sono assentato per meno di due ore per svolgere delle commissioni e quando sono tornato i ladri avevano portato via pc e cellulari”. Così Sacha Biazzo, il giornalista di Fanpage autore dell’inchiesta video su corruzione e sistema di rifiuti in Campania “Bloody Money”, ha commentato a ilfattoquotidiano.it il Furto subito il 5 gennaio scorso nella sua abitazione di Milano. Le ...

BRINDISI.Al «Cinema Teatro Impero» l'inverno d'Autore in una rassegna : Spettacoli alle 18 e alle 20 per un viaggio nella società contemporanea attraverso i temi che più investono il nostro tempo . Si comincia il 12 e 13 gennaio con «La ragazza dei tulipani» , film per ...

Carpi : disposta l'Autopsia sul corpo di Davide - deceduto sabato dopo un malore : Attende ancora chiarezza la morte del giovane Davide Bellimbusto, 21enne, deceduto sabato mattina all'improvviso. Il giorno precedente il ragazzo aveva accusato dei forti dolori all'addome, per questo, accompagnato dai suoi genitori, si era recato in ospedale, dove è stato sottoposto ad una visita. In quel frangente, secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, il giovane era stato dimesso con la sola indicazione di rivolgersi al ...

Il distributore Automatico funziona senza le monetine - basta un’app. Azienda italiana premiata al CES di Las Vegas : La tecnologia italiana incassa l’importante premio CES Innovation Awards 2019 con MatiPAY, un innovativo sistema di pagamento che semplifica i pagamenti ai distributori automatici grazie alla connessione con un’app per smartphone. Prodotto dalla divisione IoT dell’Azienda pugliese SITAEL, MatiPAY sfrutta un portafoglio virtuale ricaricabile, la carta di credito o PayPal. A tutti capita di acquistare bevande o snack ai ...

Power bank per Auto elettriche : così finirà l'ansia del guidatore : Meno disagi per chi possiede un'auto elettrica. Dall'ansia di ricarica degli automobilisti, al ciclo di vita delle batterie

Autocompattatore in fiamme nella discarica di Bellolampo a Palermo : Incendio nella discarica di Bellolampo, a Palermo. Il rogo ha interessato un Autocompattatore, distrutto dalle fiamme. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, in azione - spiegano dalla centrale ...

Giletti regala l'Auto nuova al giovane che difese le sorelle Napoli - in studio tutti si commuovono : ' Questa è la chiave della tua nuova auto ', ha detto Massimo Giletti , con gli occhi lucidi di commozione, a Salvatore Battaglia intermediario assicurativo di Mezzojuso che si è visto incendiare la ...