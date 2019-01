Al via Ces di Las Vegas | elettronica vale 1000 miliardi

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Francesco De Gregori nel 2019 al via da Torino : I nuovi concerti di Francesco De Gregori arricchiscono il calendario di live che il Principe terrà in estate, dopo la lunga e particolare residency al Teatro Garbatella di Roma tra febbraio e marzo. Le nuove date inserite in calendario sono annunciate per il 9 luglio a Nichelino allo Stupinigi Sonic Park e il 10 luglio a Marostica in Piazza Castello. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 del 10 gennaio, mentre i ...

Francesco Chiofalo : oggi l'operazione - si attendono gli aggiornamenti via social : Francesco Chiofalo oggi alle ore 9 è entrato in sala operatoria, presso l'ospedale San Camillo di Roma. Comincia così la lunga sfida del 'Lenticchio' di Temptation Island. Il ragazzo lo scorso dicembre attraverso i social ha informato i suoi fan di aver scoperto casualmente di avere un tumore al cervello. Da qui lo sconforto per il giovane personal trainer capitolino, ma la voglia di tornare più forte di prima. In questi giorni l'ex fidanzato di ...

Imperia : omissione contributiva - questa mattina al via il processo all'imprenditore Carlo Isnardi : Si è aperto questa mattina in tribunale, davanti al giudice Daniela Gamba , un nuovo processo che vede accusato l'imprenditore oleario Carlo Isnardi di omissione contributiva riguardante la tipografia ...

Al via il Ces 2019 - a Las Vegas va in scena il futuro : Milano, 4 gen., askanews, - A Las Vegas apre il Ces 2019, la fiera dedicata all'elettronica di consumo più importante al mondo, dove dall'8 all'11 gennaio va in scena tutta la tecnologia che nel ...

Francesco e Giulia - problemi durante il viaggio : lasciano la Puglia con un imprevisto : Giulia e Francesco oggi: un imprevisto durante il viaggio di ritorno a Roma Francesco Monte e Giulia Salemi hanno passato le vacanze a Taranto. Ormai sono una coppia a tutti gli effetti e le presentazioni in famiglia ci sono già state. In molti non hanno creduto al loro amore e invece, giorno dopo giorno, confermano […] L'articolo Francesco e Giulia, problemi durante il viaggio: lasciano la Puglia con un imprevisto proviene da Gossip e Tv.

Butta via le coperte a un clochard. Bufera sul vicesindaco di Trieste : «Vorrei trovare questo clochard e dirgli che se si farà ospitare in una struttura protetta gli acquisterò abiti nuovi. Potrebbe tuttavia non averne bisogno, poiché da quanto mi è stato riferito ogni giorno cambia circa 100 euro di monete nei negozi del centro di Trieste, il che significa che guadagna circa quasi tremila euro al mese. Inoltre, veros...

Valerio Renzi - Tenuta della Cesarina : salviamo l'Agro Romano e le 38 famiglie che qui abitano da generazioni : ... il corpo centrale della Tenuta, ora chiuso da anni, è una delle dimore preferite di Ligresti a Roma, dove tiene cene, feste e incontri con personaggi della politica, dell'imprenditoria e dello ...

Trieste - vicesindaco getta via coperte del senzatetto : “Intollerabile che dormano in strada” : "Ho visto un ammasso di stracci buttati a terra... coperte, giacche, un piumino e altro; non c'era nessuno, quindi presumo fossero abbandonati, li ho raccolti e li ho buttati, devo dire con soddisfazione, nel cassonetto. PS: sono andato subito a lavarmi le mani!" ha scritto il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, in un post su facebook poi cancellato.Continua a leggere

Cesare Battisti - forse non ha mai lasciato il Brasile : si cerca nelle ambasciate di Venezuela e Bolivia : Potrebbe non aver mai lasciato il Brasile, il terrorista Cesare Battisti. L'ex moglie Priscila Luana Pereira, dalla quale Battisti si era separato nel 2017 dopo aver avuto un figlio da lui, ha dichiarato di averlo visto per l'ultima volta nella sua casa di Cananea, sul litorale Paulista, quando il l

Cesare Battisti in Amazzonia?/ Nessuna traccia dell'ex terrorista nelle ambasciate di Venezuela e Bolivia : Cesare Battisti in Amazzonia? Polizia federale brasiliana lo cerca anche nelle ambasciate di Venezuela e Bolivia ma di lui Nessuna traccia.