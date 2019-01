Morte Belardinelli | 23 gli indagati per omicidio

Daniele Belardinelli - salgono a 23 gli indagati per la Morte : Sono saliti, al momento, a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli. L'ipotesi di omicidio volontario, contestata a tutti e 23 gli identificati, è un passaggio tecnico per svolgere tutti gli accertamenti. Nel frattempo, sulla seconda auto bloccata a Napoli, sarebbero state ...

Salgono a 23 gli indagati per la Morte dell'ultrà Belardinelli : Milano, 8 gen., askanews, - Sale ancora il numero degli indagati nell'inchiesta milanese sugli scontri scoppiati il giorno di Santo Stefano poco lontano dallo stadio San Siro di Milano poche ore prima ...

Ultrà : 4 tifosi napoletani indagati per omicidio volontario per la Morte di Belardinelli : Un interrogatorio lunghissimo, ancora in corso, nel quale hanno ribadito di non essere loro i responsabili dell’omicidio di Daniele Belardinelli, ma sono stati tutti iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio volontario. Si tratta dei quattro tifosi del Napoli che erano a bordo della Volvo V40 Station Wagon la quale potrebbe aver investito mortalmente 'Dede', l’ultras del ...

Scontri Inter-Napoli : tifosi del Napoli indagati per la Morte di Daniele Belardinelli : Omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica "a garanzia" per svolgere tutti gli accertamenti, contestata a un tifoso napoletano di 25 anni e che verrà presto formalizzata a carico anche degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso Daniele Belardinelli, il tifoso morto a Milano negli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. I quattro, da quanto si ...

