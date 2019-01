Luciano Canfora | ' La Lega è un partito fascistoide | il M5S banda di incompetenti'

Blastingnews

: Tra poco a @_CircoMassimo_ su @RadioCapital_fm interviste a Barbara Palombelli, a Marco Damilano e allo storico Luciano Canfora. Vi aspetto - MassimGiannini : Tra poco a @_CircoMassimo_ su @RadioCapital_fm interviste a Barbara Palombelli, a Marco Damilano e allo storico Luciano Canfora. Vi aspetto - apavo75 : RT @manuelagessica: 'Non dimentichiamo che lo slogan Prima gli Italiani è l'architrave del manifesto sulla razza' . Il professor Luciano Ca… - arturociampino : RT @manuelagessica: 'Non dimentichiamo che lo slogan Prima gli Italiani è l'architrave del manifesto sulla razza' . Il professor Luciano Ca… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il successo die Movimento Cinque Stelle ha cambiato il modo di vedere la politica italiana. In molti hanno raccontato il successo dei due partiti come la definitiva consacrazione dei populismi, ma c'è chi non usa giri di parole per manifestare il proprio dissenso relativamente a quelle che sono le politiche messe in atto dalle due forze che attualmente guidano il governo. Tra loro c'è, ad esempio, lo storicoche, da ospite della trasmissione Circo Massimo in onda su Radio Capital, ha avuto modo di usare parole piuttosto dure per commentare l'ascesa delle due forze politiche al timone del governo italiano.preoccupato dal momento dell'Italia E' un'analisi quasi sociologica quella cheprova a fare sottolineando come, all'indomani di un'aggressione fascista (così è stata definita) a dei giornalisti de ''L'Espresso'' di cui molto si è parlato, la ...