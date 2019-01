Francesco Asperti | da Bergamo alla Siria | chi è l' italiano morto per combattere l' Isis

Siria - italiano muore combattendo per milizie curde/ Giovanni Francesco Asperti - Hiwa Bosco suo nome battaglia : italiano morto in Siria : combatteva insieme ai curdi contro lo Stato Islamico. Giovanni Francesco Asperti , le milizie Ypg: 'Sfortunato incidente'.

Siria - morto Giovanni Francesco Asperti : italiano - combatteva con le milizie curde : Un cittadino italiano , Giovanni Francesco Asperti , è morto in Siria . La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, è stata confermata dalla Farnesina, aggiungendo che il consolato a Erbil sta seguendo il caso con la massima attenzione ed è in contatto con i familiari. Asperti era originario di Bergamo. I miliziani curdi, sul loro sito, hanno reso noto che l'uomo, conosciuto con il nome di battaglia di Hiwa ...

Siria - morto Giovanni Francesco Asperti : combatteva con le milizie curde contro l’Isis : L'uomo, di 50 anni e originario di Bergamo, era andato in Siria a combattere per le YPG (Unità per la protezione dei popoli). La sua morte risale a un mese fa, in circostanze non chiarite.Continua a leggere