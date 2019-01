F1 | la Ferrari punta su Wehrlein per il simulatore

L'Isola dei famosi 2019 - da Uomini e donne spuntano Nicolò Ferrari e Giorgio (RUMORS) : Fervono i preparativi per mettere a punto quello che sarà il cast della prossima edizione de L'Isola dei famosi, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, che rivedremo in onda da gennaio in prime time. La nuova edizione si preannuncia ricca di novità, che dovrà gettarsi alle spalle tutte le polemiche della scorsa edizione, dominata dallo 'scandalo droga', che vide protagonista Francesco Monte, accusato pesantemente da ...

F1 - la Ferrari cala il sipario sulla stagione 2018 : sui social spuntano i ringraziamenti di Arrivabene : Il team principal della Ferrari ha ringraziato squadra, tifosi e sponsor per la stagione appena conclusa, preparandosi già in vista della prossima La Ferrari chiude ufficialmente il 2018, concentrandosi sulla stagione 2019 in cui l’obiettivo sarà senza dubbio quello di risalire sul tetto del mondo. Maurizio Arrivabene ha ringraziato tramite i social della scuderia di Maranello la squadra e i tifosi, postando un messaggio sentito e ...

I Miei Vinili - Fabio Ferrari ospite della puntata del 1° dicembre 2018 (Video anteprima Blogo) : Nella puntata del 1° dicembre 2018 de I Miei Vinili, in onda alle 18:10 su Raitre, Riccardo Rossi ospite Fabio Ferrari. I due, entrambi ne cast de I ragazzi della terza C, ricorderanno il cinema degli anni Sessanta ed alcuni grandi autori musicali. Ci sarà anche spazio per Eros Ramazzotti, come potete vedere nel videoprosegui la letturaI Miei Vinili, Fabio Ferrari ospite della puntata del 1° dicembre 2018 (Video anteprima Blogo) pubblicato su ...

F1 - Rosberg punta il dito contro la Ferrari : “il comportamento del team ha penalizzato Vettel” : L’ex campione del mondo ha parlato della situazione in casa Ferrari, accusando il team di non aver sostenuto a dovere Vettel durante la stagione Nico Rosberg non ha dubbi, gli errori commessi da Vettel in questa stagione sono stati determinati dal comportamento della Ferrari. Photo4/LaPresse L’ex pilota tedesco ha analizzato dopo il Gp di Abu Dhabi lo svolgimento del Mondiale 2018, esprimendo il proprio punto di vista sul ...

Roma - Monchi punta Ferrari per sostituire Marcano : Monchi ha deciso: se arriverà un'offerta cederà Marcano. Per sostituirlo - secondo il Corriere dello Sport - il ds ha messo nel mirino Ferrari del Sassuolo che però difficilmente si muoverà a campionato in corso.

F1 - GP Brasile 2018 : la Ferrari punta alla doppietta ad Interlagos - Hamilton a cuor leggero - Red Bull cerca conferme : Il penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte. In Brasile, sullo storico tracciato di Interlagos, il Circus si esibirà per regalare emozioni all’appassionato e caloroso pubblico sudamericano, pronto ad affollare le tribune del circuito e godersi lo show. Come è noto, la sfida per il campionato piloti è già finita: Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera, la quarta con la ...

F1 – Arrivabene punta al titolo costruttori e smaschera le fake news : “nessun addio alla Ferrari - magari qualche rinforzo” : Dall’obiettivo ‘titolo costruttori’ ai problemi accusati dalle Rosse durante questa stagione: Maurizio Arrivabene intervistato alle Finali Mondiali Ferrari di Monza Maurizio Arrivabene presenzia alle Finali Mondiali Ferrari di Monza. Il team principale della scuderia di Maranello in tale occasione ha parlato della stagione di F1 quasi conclusa, nella quale si può raggiungere ancora un obiettivo: il titolo ...