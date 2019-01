Christian Bale miglior attore protagonista ai Golden Globe per Vice – L’uomo nell’ombra

Christian Bale ringrazia Satana ai Golden Globes : Shock in platea e a casa, Christian Bale ha ringraziato Satana! Christian Bale, questa notte, ha vinto il Golden Globe come miglior attore per la parte nel film Vice. Il suo discorso però non è stato un classico ringraziamento a famiglia e produzione. L’attore ha proprio ringraziato Satana dicendosi di essersi ispirato a lui per il ruolo del vicepresidente americano Dick Cheney nel film Vice – L’uomo nell’Ombra. Dopo aver ringraziato la moglie, ...

Perché si parla di Christian Bale e dei suoi ringraziamenti a Satana? : (foto: Getty) Nelle occasioni pubbliche che caratterizzano le carriere degli attori di Hollywood i discorsi di ringraziamento una volta ricevuti dei premi prestigiosi sono delle tappe obbligate ma spesso anche scivolose. Le gaffe sono dietro l’angolo, così come i momenti memorabili. Lo sa bene Christian Bale, l’attore che ha vinto ai Golden Globe appena svoltisi per il suo ruolo di protagonista nel film Vice. La pellicola era una ...

Christian Bale ai Golden Globes 2019 - il discorso choc : «Ringrazio Satana per avermi ispirato». E i satanisti esultano : 'Ringrazio Satana per avermi ispirato nell'interpretazione del vicepresidente Dick Cheney'. Questo il contenuto dell'originale discorso di ringraziamento di Christian Bale , sul palco dei Golden ...

Christian Bale "ringrazia" Satana ai Golden Globe. E la Chiesa di Satana risponde : "Grazie a Satana, per avermi dato l'ispirazione per questo ruolo". Dal palco dei Golden Globe 2019, Christian Bale ha ringraziato scherzosamente Satana per averlo ispirato nel ruolo dell'ex vicepresidente americano Dick Cheney in Vice, con cui ha vinto il premio come miglior attore in un film musicale o commedia. Il riferimento è al carattere "diabolico" dell'ex vicepresidente.Bale ha iniziato il discorso con una battuta, ed ha mantenuto ...

Golden Globes 2019 - il discorso choc di Christian Bale : “Ringrazio Satana per avermi ispirato”. I satanisti lo acclamano : “Ringrazio Satana per avermi ispirato nell’interpretazione del vicepresidente Dick Cheney”. Sul palco dei Golden Globes per ritirare il premio assegnatogli dalla Stampa Estera hollywoodiana, Christian Bale ha voluto ringraziare anche Satana, oltre alla moglie e alla famiglia. Bale, premiato come miglior attore in un film musical o in una commedia per il suo ruolo da protagonista in Vice, ha infatti esordito dicendo: “Ringrazio i miei ...

Vice - l’orrorifico Dick Cheney di Christian Bale - male assoluto del mondo - sotto pesanti quintali di trucco : Se nell’epoca contemporanea va tutto storto, la colpa è di Dick Cheney. Partiamo dalla tesi, mica tanto occulta, di Vice. Il nuovo film di Adam McKay (che con la versione sarcastico pop del crack finanziario del 2008 – The big short – vinse l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale) è il racconto vagamente allegorico su come uno scaltro e conservatore omuncolo qualunque del Wyoming sia riuscito a diventare Vice presidente degli ...