Carige | le banche vanno nazionalizzate Occorre salvare il popolo | non le élite

Caso Carige - Salvini : 'Tuteliamo i risparmiatori - non le banche come Renzi e la Boschi' : Le operazioni di salvataggio della Carige messe in campo dal governo suscitano reazioni piuttosto accese. Quella, indubbiamente, più rumorosa è stata quella di Matteo Renzi, a cui sono seguite naturalmente quella degli esponenti dell'esecutivo. Il senatore del Pd ha trovato modo di rispedire al mittente tutte quelle accuse che, negli ultimi anni, lo avevano visto accusato di aver guidato un governo che aveva curato gli interessi di banche ed ...

Banca Carige - quando il M5S attaccava il Pd per gli aiuti alle banche : Il Pd attacca il M5S, per la decisione del governo di aiutare Banca Carige. Forza Italia lo accusa di "doppia morale". A luglio 2017 Alessandro Di Battista puntava il dito contro "i decreti sulle banche scritti direttamente dai consigli d'amministrazione delle banche, con la compiacenza del sistema mediatico".Continua a leggere

Carige - Giarrusso (M5S) : “Con i soldi degli italiani aiutiamo i risparmiatori non le banche come ha fatto il Pd” : Il giorno dopo il decreto d’urgenza con il quale il governo è intervenuto per il salvataggio della Banca Carige, tra i pochi parlamentari in giro il capogruppo M5S a palazzo Madama, Stefano Patuanelli difende il provvedimento: “Nessuna marcia indietro da parte del Movimento, siamo intervenuti per salvare i risparmiatori e non per salvare la banca. Una malagestione non può portare a perdere il capitale investito dai cittadini come ci ...

Carige non come le banche del Pd Differenze nei salvataggi di Mps&C : Banca Carige, dopo un lungo silenzio la politica irrompe sulla scena con la decisione del governo di garantire nuove emissioni di bond ed eventuali finanziamenti erogati da Bankitalia all'istituto ligure, per garantirne la liquidità e favorire una rapida conclusione della crisi, verosimilmente con la cessione dei crediti deteriorati a Sga e l'aggregazione dell'istituto a un altro gruppo creditizio. Cosa c'è di ...

Carige - Di Maio : Neanche un euro a banche - Renzi e Boschi fanno ridere-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Carige - Renzi contro Salvini e Di Maio : 'Vergognatevi - su banche ci avete insultato per anni' : Per l'ex presidente del Consiglio 'sono bastati 10 minuti di una riunione notturna del Cdm per smentire cinque anni di menzogne contro di noi' -

Maria Elena Boschi - banche e Carige. L'ora della vendetta : "Se Di Maio e Salvini fossero persone serie ora..." : Dopo il "salvabanche del governo del cambiamento" la reazione di Maria Elena Boschi era attesissima. Tutto il Pd (e non solo) ha attaccato compatto Lega e M5s per il decreto che ha "salvato" Carige, offrendo un paracadute alla ricapitalizzazione dell'istituto genovese "coperta" con i soldi dei contr

Carige - Franco Bechis contro Lega e M5s : 'Il loro salvabanche - fanno come Matteo Renzi e il Pd' : Anche il governo del cambiamento ha il suo salvabanche . Il direttore del Tempo Franco Bechis è ironico ma non troppo quando rivolge al M5s e alla Lega il peggior insulto possibile per loro: 'Siete ...

Carige - Salvini : Renzi e Boschi?Noi con risparmiatori - no favori a banche : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvataggio Carige - Renzi attacca Salvini : "Sulle banche ci avete insultato per anni" : All'ex leader dem replica il vicepremier leghista: "Ma loro hanno dimenticato i risparmiatori e noi li abbiamo tutelati"