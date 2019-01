Calendario F1 2019 | le date | gli orari e il programma delle 21 gare Come vederle in tv

Coppa Italia 2019 calcio - ottavi di finale : date - programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si disputeranno nel secondo weekend di gennaio 2019 gli ottavi di finale della Coppa Italia, edizione numero 72. In tre giorni di gare uniche saranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, destinati anch’essi a svolgersi su una singola partita. Il programma verrà inaugurato da Lazio e Novara, di scena nel pomeriggio del 12 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. Tale incontro sarà il primo dei tre che si svolgerà in quel sabato, ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Calendario F1 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

Coppa Italia 2019 - il Calendario degli ottavi : gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv e streaming : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Volley - Sorteggio Europei 2019 : definite date e orari - l’Italia attende le avversarie. Calendario e programma : Sono state ufficialmente definite le date e gli orari dei sorteggi degli Europei 2019 di Volley. Alle due rassegne continentali parteciperanno 24 squadre nel nuovo format che prevede 4 gironi da 6 formazioni ciascuno e poi un tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. Il Sorteggio per la competizione maschile si svolgerà mercoledì 16 gennaio (ore 19.00) a Bruxelles (Belgio). Quello per il torneo femminile è invece ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario e le date : La Tournée dei Quattro Trampolini 2018-2019 è appena andata in archivio con la strepitosa affermazione di Ryoyu Kobayashi, capace di completare il Grand Slam eguagliando in questo modo il tedesco Sven Hannawald ed il polacco Kamil Stoch, ma la Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile non si ferma e si appresta a vivere un fine settimana intenso di gare in Val di Fiemme. Il trampolino HS135 di Predazzo ospiterà la nona tappa della stagione ...

Short track - Europei Dordrecht 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Il nuovo anno dello Short track si apre subito con un grandissimo appuntamento, gli Europei di Dordrecht. Grandissima attesa in casa Italia con Martina Valcepina, che si presenta con l’obiettivo di riconfermarsi dopo i due ori della passata stagione e il secondo posto nella classifica Overall. Ci sarà comunque grandissima battaglia con le olandesi Shulting e Van Rujven, la russa Prosvirnova e la polacca Maliszewska. Italia che punterà ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario delle sprint : Una tappa cucita su misura per Federico Pellegrino: la Coppa del Mondo di sci di fondo, archiviato il Tour de Ski, con l’ascesa finale al Cermis, si sposta a Dresda, in Germania, nella stupenda cornice del circuito cittadino, preparato per l’occasione, della lunghezza di 800 metri. il valdostano, che al Tour de Ski ha alzato bandiera bianca dopo la terza tappa proprio per preparare al meglio questo appuntamento, potrà sfidare gli ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : Dopo il City Event di Oslo e lo slalom di Zagabria, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta a dare il via alle “Grandi classiche” del Circo Bianco. Si incomincia con il fine settimana di Adelboden dove, oltre al consueto leggendario slalom gigante di sabato, si terrà uno speciale nella giornata di domenica. Gli atleti, dunque, saranno di scena su una delle piste più belle e difficili del Mondo, di fronte ad un pubblico ...

Coppa Italia 2019 - Calendario ottavi di finale : programma - orari e tv. Come vedere tutte le partite in streaming : Gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 di calcio si giocheranno tra sabato 12 e lunedì 14 gennaio. Il torneo entrerà nella fase calda con l’ingresso delle migliori otto squadre dell’ultimo campionato di Seria A, che affronteranno in gara secca le formazioni qualificate dai turni precedenti. La prima partita in programma è Lazio-Novara, che si svolgerà sabato 12 alle ore 15.00. Lo stesso giorno alle 18.00 il Milan sfiderà in trasferta la ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 : programma - orario e tv. Il Calendario completo : Lo spettacolo unico della Night Race di Flachau. Domani sera la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria per un altro Slalom. Sarà ancora una volta Mikaela Shiffrin contro tutte, visto che l’americana è reduce dall’ennesima vittoria in questa specialità, trionfando il quel di Zagabria. La leader della classifica di Coppa del Mondo ha vinto tutti gli Slalom di questa stagione e sempre al secondo posto ha chiuso ...