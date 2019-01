The Walking Dead 9 riparte da una linea temporale tutta nuova | “Sempre più lontani dai

Abraham Ford tornerà in The Walking Dead e nei suoi crossover? Le parole di Michael Cudlitz : Dopo l'annuncio del ritorno di Dwight nell'universo di The Walking Dead con il crossover con Fear The Walking Dead, adesso si pensa ad altri possibili ritorni grazie alla differenza di "epoche" raccontate nelle due serie sorelle. A tornare nuovamente sulla cresta dell'onda è la star di Walking Dead Michael Cudlitz che ha rilasciato pesanti indizi sul suo possibile ritorno alla saga nei panni del sergente Abraham Ford durante il panel dedicato ...

The Walking Dead un altro personaggio si sposterà in Fear The Walking Dead (Spoiler) : Attenzione Spoiler su The Walking DeadUn altro personaggio di The Walking Dead arriverà in Fear the Walking Dead, seguendo le orme di Morgan, interpretato da Lennie James che nel corso della passata stagione è arrivato nello spinoff della serie tv AMC (in Italia trasmessa da Fox).prosegui la letturaThe Walking Dead un altro personaggio si sposterà in Fear the Walking Dead (Spoiler) pubblicato su TVBlog.it 04 gennaio 2019 17:58.

Dwight ufficialmente fuori da The Walking Dead 9? Austin Amelio pronto per il crossover con Fear The Walking Dead : Brutte notizie in arrivo per la seconda metà di The Walking Dead 9? Eravamo tutti pronti a riaccogliere in "famiglia" Dwight dopo la fuga di Negan e il suo ritorno al Santuario ma, a quanto pare, così non sarà, almeno non per ora. Colui che ha tradito il suo "leader" ma che non è riuscito a conquistare la fiducia del gruppo di Alessandria, è stato visto l'ultima volta nel finale dell'ottava stagione quando proprio una delle sue "vittime", ...

Tra le serie più piratate del 2018 c’è The Walking Dead 9 : ascolti flop ma sul podio con The Flash e The Big Bang Theory : Arriva da TorrentFreak la classifica delle serie tv più piratate di questo 2018 e proprio adesso che l'anno è agli sgoccioli la notizia sembra ancora più scioccante: The Walking Dead 9 (e non solo) è la serie più scaricata. A quanto pare la serie AMC ha perso molti in ascolti ma non in fedelissimi visto che il pubblico ha scaricato "milioni di volte" la serie e non solo l'ultima stagione. I fan sperano davvero che si ritorni ai numeri di un ...

Primi dettagli sui film di The Walking Dead con Rick Grimes : saranno un’esclusiva di AMC? : Il conto alla rovescia in attesa di vedere The Walking Dead è ancora lungo e mentre il ritorno della nona stagione è atteso per il mese di febbraio, quando ci sarà modo di capire quando andrà in scena il primo film dedicato a Rick Grimes? Proprio con l'uscita di scena di Andrew Lincoln dalla serie, la rete ha annunciato che lo sceriffo tornerà per una serie di film, sembra tre, proprio a lui dedicati e in cui potremo conoscere alcuni momenti ...

Serie horror : esplosione del genere sulla scia di The Walking dead. Le 10 più interessanti degli ultimi anni : Le Serie tv hanno reso l'horror, genere che al cinema ha richiamato solitamente un pubblico di appassionati, un filone molto popolare. Non a caso ogni piattaforma digitale ne produce e distribuisce ...

Le morti shock nelle serie tv del 2018 - da The 100 e I Medici a The Walking Dead e House of Cards : L'anno appena trascorso ha lasciato dietro alcune tra le morti shock nelle serie tv del 2018. Addii sconvolgenti che nessuno si aspettava, ma anche personaggi che sono improvvisamente spariti senza una spiegazione logica. In questi dodici mesi abbiamo assistito a tutto. Perciò ecco una lista delle morti più scioccanti nelle serie tv del 2018. Monty e Harper (The 100) Nello show distopico della CW nessuno è al sicuro. Ogni personaggio è al ...

The Walking Dead 9 svela la verità sull’arrivederci di Maggie e sulle X di Michonne e Daryl : le rivelazioni di Tom Payne : The Walking Dead 9 tornerà in onda il prossimo 10 febbraio ma i fan hanno ancora diverse domande sui misteri clou del finale della prima parte di stagione: l'uscita di scena di Maggie e la famosa X sulla schiena di Daryl e Michonne. Per la fretta di tenere il pubblico incollato allo schermo i produttori sono riusciti a cambiare le carte in tavola lasciando stare i tempi morti e troppo lunghi e forzando un po' sull'azione e sul lancio dei ...

Gli episodi rimanenti di The Walking Dead : The Final Season saranno un'esclusiva Epic Games Store : Da quando Epic Games ha annunciato l'intenzione di avere un proprio Store per PC, sempre più giochi sono stati annunciati come esclusivi di questa piattaforma. Da un lato, ha senso: Epic vuole promuovere la sua vetrina e il modo migliore per farlo è avere giochi esclusivi che costringono ad usare l'Epic Games Store. Possiamo fare l'esempio di Super Meat Boy Forever, che rimarrà un'esclusiva per un anno. Ora, come segnala Gamingbolt, Skybound ...

The Walking Dead 9B riparte dal primo sguardo ad Alpha e il ritorno di Jesus : Il conto alla rovescia è iniziato visto che il 10 febbraio si avvicina a grandi passi e dopo le feste i fan saranno ad un solo mese di distanza da The Walking Dead 9B. La serie è tornata ai ritmi e alla bellezza delle prime stagioni ma questo non ha permesso ancora il ritorno dei fedelissimi e del grande pubblico alla luce degli ultimi, disastrosi, ascolti registrati dalla nona stagione, tutto cambierà nel 2019? AMC ha alzato il velo su The ...

Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sbarcano su Netflix in Virgin River : le novità sulle star di The Walking Dead e The Originals : Buone notizie per i fan di The Walking Dead e The Originals visto che Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sono già pronti a buttarsi in una nuova avventura targata Netflix, Virgin River. La protagonista sarà proprio la nostra Jessie che nella serie sarà chiamata a vestire i panni di Melinda Monroe pronta a lasciarsi tutto alle spalle e la sua Los Angeles per iniziare una nuova vita come infermiera professionista nella remota California ...

L'ex lead writer di The Walking Dead di Telltale si unisce a Insomniac Games : Pochi mesi dopo la chiusura di Telltale Games, la lead writer Mary Kenney ha rivelato che si unirà a Insomniac Games, lo studio dietro Marvel's Spider-Man.Come riporta Gamerant, l'annuncio è stato fatto sull'account personale Twitter di Kenney, confermando che è destinata a unirsi al team di Insomniac nel nuovo anno. Kenney non ha rivelato quale sarà il suo ruolo in Insomniac, ma si presume che sarà in qualche modo simile a quello ricoperto in ...

The Walking Dead 9 riparte senza Rick Grimes ma puntando tutto su Daryl : il suo salvataggio è solo un sogno? : Dalle ultime scene con Daryl alla possibilità che il salvataggio sia solo un sogno, i rumors su quanto accaduto a Rick Grimes in The Walking Dead 9 si moltiplicano anche se ormai sembra essere certo il fatto che Andrew Lincoln non tornerà nella serie e che il pubblico scoprirà cosa gli è successo solo in questi film già annunciati. Rimane il fatto che una lacuna c'è e che i fan non possono fare a meno di chiedersi: "Perché?". E' mai possibile ...

The Walking Dead 9 ripartirà da Dwight? Le parole di Austin Amelio : Uno dei grandi misteri di The Walking Dead 9 è proprio legato all'assenza di Dwight ma la fuga di Negan nel finale di metà stagione lascia pensare che qualcosa sta cambiando per i Salvatori. Il villain impersonato da Jeffrey Dean Morgan adesso sa molto su quanto è successo ad Alessandria e su come si sono organizzati i gruppi di superstiti e potrebbe usare questo a suo vantaggio dopo anni passati dietro le sbarre, ma in tutto questo avrà davvero ...