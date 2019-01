Tennis | Federer intervistato dalla Cnn ricorda l' ex coach e scoppia in lacrime

Boris Becker ed il Tennis moderno : “avrei voluto affrontare Federer sull’erba - mai contro Nadal sul rosso” : Boris Becker ha parlato dei mostri sacri del tennis moderno, il trio composto da Federer, Nadal e Djokovic L’ex stella del tennis tedesco Boris Becker ha dichiarato che affrontare lo svizzero Roger Federer sull’erba sarebbe stato un grande incentivo, ma ha dichiarato che non avrebbe voluto mai giocare contro lo spagnolo Rafael Nadal sulla terra. “Mi sarebbe bastato giocare un set contro Federer“, ha dichiarato il ...

Tennis - ennesimo trionfo per Federer : alla Svizzera la Hopman Cup : ROMA - Comincia nel migliore dei modi il 2019 per Roger Federer, pronto a stupire ancora. Il fuoriclasse elvetico infatti, in coppia con la connazionale Belinda Bencic, ha vinto, battendo 2-1 la ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera di Federer trionfa ancora una volta contro la Germania. Decide il doppio misto : E’ ancora una volta la Svizzera a trionfare nella Hopman Cup 2019, torneo/esibizione di Tennis riservato ad otto rappresentative nazionali che ha visto confrontarsi la compagine rossocrociata e la Germania. Come era accaduto l’anno passato, è stato il doppio misto a Decidere le sorti del confronto e la coppia Roger Federer / Belinda Bencic si è imposta con il punteggio di 4-0 1-4 4-3 (4). Negli altri due incontri Federer aveva ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Alexander Zverev porta la Germania in Finale e ritrova la Svizzera di Federer : Penultimo giorno di incontri nella Hopman Cup 2019, torneo/esibizione di Tennis che si sta disputando a Perth (Australia). Nella ultima tornata di partite del gruppo A, valida per definire la seconda finalista dopo la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic, è stata la Germania a festeggiare. I tedeschi, infatti, grazie al successo contro i padroni di casa australiani (2-1), si sono guadagnati la chance di affrontare nuovamente gli elvetici ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera vola in finale - decide il successo di Federer contro Tsitsipas : Va delineandosi il quadro della situazione nella Hopman Cup 2019 a Perth (Australia). Nel torneo/esibizione di Tennis sul cemento australiano, che vede protagoniste le rappresentative di otto Paesi, la Svizzera ha staccato il biglietto per la finale del 5 gennaio. Nella sessione serale, infatti, è stata decisiva la vittoria del n.3 del mondo Roger Federer opposto al talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.15 del ranking). Un riscontro che ha ...

È rara nello sport la possibilità di vedere uomini e donne gareggiare insieme. Accade nell'equitazione, nei tuffi sincronizzati e poco ...

Tennis - la prima volta di Federer contro Serena Williams : I due campioni insieme collezionano 46 Slam. Le leggende viventi del Tennis una contro l'altro nell'Hopman Cup di Perth

Tennis - Federer inizia il 2019 con un tweener da applausi : Comincia con una magia delle sue il 2019 di Roger Federer . A Perth, nel match di Hopman Cup contro Francis Tiafoe, lo svizzero ha svoggiato uno dei grandi classici del suo repertorio: il colpo sotto ...

Tennis - Roger Federer : “Non sto pensando al mio futuro. Ora sono concentrato sul 2019” : Roger Federer sta regalando spettacolo nel corso della Hopman Cup 2019. Lo svizzero, impegnato nel torneo/esibizione riservato alle rappresentative nazionali, sta mettendo in mostra tutto il proprio talento, trascinando la selezione svizzera nella rassegna australiana. Sul cemento di Perth gli appassionati stanno ammirando un Roger in ottima forma che ha voluto chiarire anche alcuni aspetti legati al proprio futuro. Negli ultimi giorni, infatti, ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera batte gli USA - che show di Roger Federer. Serena Williams si arrende : Capodanno spettacolare con la Hopman Cup, tradizionale torneo di inizio stagione che si disputa sul cemento di Perth (Australia). Il primo giorno dell’anno ha regalato il bel confronto tra Svizzera e USA vinto dai rossocrociati per 2-1, successo utile per confermare il primo posto nel proprio girone. Roger Federer è sceso in campo con la solita grinta e con la sua classe proverbiale ha sconfitto Tiafoe per 6-4 6-1: il Maestro, al secondo ...