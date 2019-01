Sundas | ‘Vogliamo portare Leo Messi alla Fiorentina’

Blastingnews

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Iniziato il calciomercato invernale della Fiorentina subito col colpo Luis Muriel, c’è intanto chi la Viola vorrebbe comprarla e si lascia andare a promesse straordinarie, anche se ad oggi difficilmente attuabili.Luis MurielFiorentina Con Simeone fermo a 4 reti e senza una vera riserva dell’argentino in rosa, a parte i giovanissimi Vlahovic e Graciar, la dirigenza della Fiorentina ha visto bene di dare a Mister Pioli un altro attaccante di rilievo e così è arrivato il prestito di Luis Muriel dal Siviglia, con diritto di riscatto a favore della società viola.Calciomercato Fiorentina: ora si cerca un centrocampista ed un esterno difensivo Il mercato delle urgenze è finito qui, ma entro il 31 gennaio Corvino vuole provare aa Firenze altri 2 giocatori ed in particolare un centrocampista/regista ed un esterno difensivo. Per il primo profilo si studiano in casa Napoli le ...