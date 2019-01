Reddito | incentivi a chi inizia un’attività Beneficio sarà compatibile con la Naspi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Mentre è atteso l’arrivo del decreto che comprende anche la riforma delle pensioni in Consiglio dei ministri, si definiscono i dettagli deldi cittadinanza, tra costi, requisiti, durata e sanzioni per chi froda. Una novità emersa dall’ultimo prospetto fornito da Palazzo Chigi è la presenza diall’imprenditorialità, ovvero per i beneficiari che riescono ad aprire un’impresa o un’attività di lavoro autonomo mentre stanno usufruendo dell’assegno. Rispetto invece al famoso Patto per il Lavoro, il primo da stipulare da chi riceve il RdC, oltre agli impegni da rispettare, viene previsto l’uso dell’assegno di ricollocazione, lo strumento introdotto dal governo Renzi e dall’allora ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, con l’obiettivo di aiutare le persone a trovare lavoro. Vengono delineati anche coloro che non hanno ...