Premio Gianni Mazzocchi - L' albo d' oro in attesa del Quattroruote Day

quattroruote

: Darren Criss il premio lo ha strameritato. La sua interpretazione in 'L'assassinio di Gianni Versace' è stata pazze… - haroldvans : Darren Criss il premio lo ha strameritato. La sua interpretazione in 'L'assassinio di Gianni Versace' è stata pazze… - unissTwit : Martedì #8gennaio #conferenzastampa di presentazione del premio Gianni Massa e dello spettacolo 'La conosci Giulia?… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Anche quest'anno alDay sarà consegnato il2019: un riconoscimento prestigioso, istituito nel 2011 per onorare la memoria del fondatore di, scomparso nel 1984. Ilviene assegnato daa figure che si siano particolarmente distinte nel mondo dellauto per il loro spirito innovatore o per limpegno profuso in nome degli automobilisti.Dagli Usa a Vairano. Primo protagonista a ricevere il, realizzato ogni anno da un artista e in qualche modo ispirato al mondo dellauto, è stato lavvocato americano Ralph Nader. Paladino della difesa dei diritti dei consumatori, Nader, che è stato anche candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è conosciuto per aver consacrato gran parte della propria carriera, in particolare negli anni 60, alla ricerca di soluzioni a tutela della sicurezza degli automobilisti, finendo ...