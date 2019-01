Omicidio Idy Diene a Firenze | Pirrone condannato a 16 anni

tg24.sky

: #ULTIMORA FIRENZE: Omicidio di Idy Diene: Condannato a 16 anni l'ex tipografo Roberto Pirrone - NewsTG_ : #ULTIMORA FIRENZE: Omicidio di Idy Diene: Condannato a 16 anni l'ex tipografo Roberto Pirrone - firenze_today : Firenze, omicidio Idy Diene: Pirrone condannato a 16 anni - - MandrilloBionic : Omicidio Idy Diene, Pirrone condannato a 16 anni - -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Idya 16Il venditore senegalese è stato ucciso a colpi di pistola nel capoluogo toscano il 5 marzo 2018. Il gup non ha riconosciuto l’aggravante dei futili motivi e non ha concesso le attenuanti generiche. Nella pena si è tenuto conto solo dello sconto per il rito abbreviatoParole chiave: