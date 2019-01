Napoli | 16 ore in barella prima del ricovero | l' odissea di un 23enne all' ospedale San

Napoli - la denuncia del consigliere regionale : 'Insultato e minacciato dal parcheggiatore abusivo' : 'Mi ha insultato e minacciato mentre estorceva danaro agli automobilisti in sosta alla Riviera di Chiaia. Ignobile il sostegno manifestato da alcuni automobilisti in suo favore. Aspettiamo ...

Ecco chi è Hamed Junior Traorè - il gioiello vicino al Napoli : il paragone con Sneijder : Hamed Junior Traorè (Abidjan, 16 febbraio 2000) è un calciatore ivoriano, centrocampista dell’Empoli. Trequartista molto tecnico, ambidestro, è abile nei calci da fermo; disciplinato tatticamente e dotato di un’ottima agilità, per le sue caratteristiche è stato paragonato a Wesley Sneijder. L’8 ottobre 2017 esordisce tra i professionisti, a soli 17 anni, in occasione della partita di campionato vinta per 3-1 contro il Foggia; conquistata ...

Trecento prof con il rettore Vincenzo Barone per la "Normale del sud" a Napoli : Trecento professori di università italiane e straniere hanno firmato un documento di sostegno al direttore della Scuola Superiore Normale di Pisa, Vincenzo Barone, in vista della riunione del Senato Accademico del 9 gennaio che discuterà su una mozione di sfiducia presentata nei confronti dello stesso Barone dai rappresentanti degli studenti.Tensioni erano scaturite alla Normale sul progetto propugnato da Barone per aprire a Napoli ...

Napoli - Michele muore a 24 anni : lutto nel comune di Bacoli : L'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo è avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Bacoli. Un decesso improvviso, quello del ventiquattrenne Michele Lucci, che ha sconvolto l'intera comunità del paesino campano, e di cui ancora non si conoscono le cause che lo hanno portato alla drammatica fine. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito ...

Gazzetta : Napoli - incontro per Kouame e rilancio per Traorè : Obiettivi in Serie A Christian Kouame, ma anche Hamed Junior Traorè. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative di mercato del Napoli, e mette il giovane centrocampista dell’Empoli nella lista degli obiettivi di Giuntoli. Proprio il direttore sportivo azzurro dovrebbe incontrarsi con Perinetti, diesse del Genoa, nei prossimi giorni. Leggiamo le indiscrezioni della rosea: «Il tema della discussione sarà il cartellino di Christian ...

Calciomercato - Todibo a un passo dal Barcellona : Juventus beffata - sul difensore del Tolosa c'era anche il Napoli : ... hanno fatto in modo che secondo diversi addetti ai lavori potesse essere paragonato al connazionale Raphael Varane , perno difensivo del Real Madrid e della Nazionale campione del mondo in carica. ...

Da Napoli alla riviera romagnola - scacco al tesoretto della camorra : maxi sequestro da 4 milioni : A Villaricca, San Vito Chietino e Cesenatico, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, all'esito di un'attività di indagine patrimoniale, hanno dato esecuzione a un decreto di ...

Napoli - chirurgo muore di meningite : i familiari donano organi - il cuore salverà un bimbo : Un medico chirurgo di 40 anni di età è deceduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio presso l'istituto ospedaliero 'Domenico Cotugno' di Napoli. Si tratta del dottore Vincenzo Di Stazio che ha perso la vita a causa di meningite da pneumococco. Il paziente era arrivato presso l'azienda ospedaliera partenopea in condizioni molto critiche, estremamente disperate. Per Di Stazio non c'è stato nulla da fare e i suoi colleghi medici non ...

Napoli - nuovo caso di meningite : muore il giovane Enzo : Quella che si è verificata nelle passate ore, è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane, a causa di una brutta malattia che l'ha colpito e che non gli ha lasciato scampo. Il drammatico episodio si è verificato mercoledì 2 gennaio nella provincia di Napoli, dove il quarantenne Enzo Di Stazio, medico chirurgo presso la clinica Villa dei Fiori, è stato stroncato da quello che è un nuovo caso di meningite nel territorio campano. Il ...

Napoli - trovata una formica sul volto di un paziente ricoverato in Rianimazione - Direttore Asl : 'Inverosimile' : Hanno notato una formica sul volto di un loro parente, un 78enne ricoverato nel reparto di Rianimazione, e hanno hanno deciso di chiamare i carabinieri. E' successo mercoledì all'ospedale San Giovanni ...

De Magistris scrive ai migranti a bordo della nave SeaWatch : 'Commossi dal grande cuore di Napoli' : Napoli mette a disposizione il proprio porto per lo sbarco dei migranti a bordo della nave SeaWatch, da tredici giorni in mare con il maltempo che imperversa e le scorte che cominciano a scarseggiare, ...

Mercato Napoli - si lavora per il futuro : vicini Kouamé e Traoré : Il club campano sta trattando con Genoa ed Empoli per arrivare a due rinforzi che sbarcherebbero all'ombra del Vesuvio a giugno

Napoli pronto a chiudere per Traoré : contatti rafforzati con l'Empoli : Come spiega la Gazzetta dello Sport , il Napoli rafforza i contatti con l' Empoli per Hamed Traoré , 19 anni da compiere il prossimo mese: 'Si tratta di un trequartista dai piedi buoni, abile negli inserimenti e nel palleggio. Le ...