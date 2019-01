Decreto Salvini | i sindaci ribelli si contano | spunta la mappa online

Le Regioni "rosse" contro Salvini : ricorso per fermare il Decreto Sicurezza : Piemonte, Toscana e Umbria sono già passate all'attacco. L'Emilia Romagna, il Lazio e la Calabria sono pronte a fare altrettanto. Sono tutte Regioni 'rosse' quelle scese in campo contro Matteo Salvini ...

Decreto sicurezza - la Regione Umbria ricorre alla Consulta contro la stretta di Salvini sui migranti : Arriva dalla Regione Umbria l'ultima ribellione contro il Decreto sicurezza di Matteo Salvini, con il primo ricorso alla Corte costituzionale. Dopo la rivolta dei sindaci lanciata dal primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, è il turno della presidente dem Catiuscia Marini, che ha fatto votare d

Decreto sicurezza - il sondaggio dei siciliani che incorona Salvini : bocciato il sindaco Orlando : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non gode neanche del sostegno dei siciliani nello scontro imbracciato contro Matteo Salvini sul Decreto sicurezza. La bocciatura sonora contro il primo cittadino palermitano arriva dal sondaggio realizzato dal sito ilsicilia.it che ha raccolto 180 mila voti con

Anche gli scout cattolici di Agesci si schierano contro il Decreto Salvini sulla sicurezza : L'Agesci Sicilia ha approvato un durissimo documento contro il decreto denunciando che "molti dei cittadini stranieri residenti da diversi anni nelle nostre città rischiano, tra poche settimane, di essere privati di assistenza e diritti, quei diritti inviolabili di cui ogni essere umano non può essere privato."Continua a leggere

Video - Sfila nel centro storico il corteo contro il Decreto sicurezza di Salvini : Vi hanno partecipato anche diversi esponenti del mondo politico, fra cui alcuni sindaci. Il discorso di monsignor Seccia, accolto da un caloroso applauso, è stato uno dei momenti principali della ...

Decreto sicurezza - Pierferdinando Casini contro i sindaci : "Solo un grande favore a Matteo Salvini" : Ci arriva anche un moderato come Pierferdinando Casini: i sindaci ribelli sul Decreto sicurezza "stanno solo facendo a Matteo Salvini un grande favore", perché "se l'opposizione pensa di essere credibile organizzando un boicottaggio delle leggi dello Stato sbaglia". Secondo il senatore centrista ele

Decreto sicurezza - Pierferdinando Casini contro i sindaci : 'Solo un grande favore a Matteo Salvini' : Ci arriva anche un moderato come Pierferdinando Casini : i sindaci ribelli sul Decreto sicurezza 'stanno solo facendo a Matteo Salvini un grande favore', perché 'se l'opposizione pensa di essere ...

Racket della sosta - a Salerno arriva la stretta col Decreto Salvini : 132 di conversione in legge del decreto sicurezza, al centro in queste ore di un'aspra polemica politica tra ministro dell'Interno e primi cittadini. Ma se si litiga sull'immigrazione, sembra ...

Decreto Sicurezza - Cancelleri sta con Salvini : “Orlando e Miccichè hanno paura del loro futuro” : La questione è sempre il Decreto Sicurezza questa volta parla Giancarlo Cancelleri che esprime il suo pensiero a favore del Decreto di Salvini e spiega il motivo per cui Orlando e Miccichè vanno da tutt’altra parte “A Capodanno a Palermo in piazza c’erano, da un lato, la splendida musica di Bregovic e, dall’altro, la monnezza. Solo che Bregovic se ne andato, le cataste di rifiuti in ogni angolo della città purtroppo sono ...

Decreto sicurezza - Carlo Nordio sta con Matteo Salvini : "La rivolta dei sindaci è di una gravità inaudita" : La legge va rispettata. Carlo Nordio, già capo della procura di Venezia, intervistato al Tg2 attacca i sindaci "disubbidienti" che hanno annunciato di non applicare il Decreto sicurezza di Matteo Salvini: "E' di una gravità inaudita". Nordio ha spiegato: "Le leggi vanno rispettate senza se e senza m

Decreto Sicurezza - Rossi : “Lunedì via al ricorso alla Corte Costituzionale”. Salvini : “Pensi ai 119mila poveri in Toscana” : Il ricorso della Regione Toscana alla Corte costituzionale sul Decreto Sicurezza è già pronto. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi: il testo verrà portato in giunta il 7 gennaio per essere approvato. Rossi dice quindi di schierarsi con i sindaci che si ribellano a una “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità ...

Decreto Sicurezza - Fsp Polizia sta con Salvini : 'I sindaci pensassero a rilanciare il Tavolo per la legalità e la sicurezza' : 'Come operatori di Polizia chiediamo compattezza istituzionale, davanti a queste esternazioni di disobbedienza si rischia di creare confusione e il cittadino oggi più che mai non ne ha bisogno! Si ...

Decreto Sicurezza - la Toscana : «Ricorso alla Consulta» |E ora che cosa succede? Le tensioni fra Salvini e Conte-Di Maio : Il governatore Enrico Rossi annuncia che lunedì la sua Giunta approverà una delibera per presentare ricorso contro le norme volute dal ministro dell’Interno Salvini

Decreto Sicurezza - la Toscana farà ricorso alla Corte costituzionale Le tensioni fra Salvini e Conte-Di Maio : Il governatore Enrico Rossi annuncia che lunedì la sua Giunta approverà una delibera per presentare ricorso contro le norme volute dal ministro dell’Interno Salvini