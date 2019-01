C' è un quarto neonato morto agli Spedali civili di Brescia

huffingtonpost

: Brescia: un altro neonato morto, è il quarto nello stesso reparto degli Spedali Civili - BlitzQuotidiano : Brescia: un altro neonato morto, è il quarto nello stesso reparto degli Spedali Civili - NotizieIN : 12:45 | Brescia, altro neonato morto in ospedale: il quarto in pochi giorni - discoradioIT : #Brescia, un altro neonato morto. Quarto caso in pochi giorni agli Spedali Civili. -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Sono diventati quattro i casi di neonati decedutidinel reparto di terapia intensiva neonatale. Ai tre casi già noti, tutti nel giro di una settimana, se ne è aggiunto anche un, con un altrodeceduto la mattina del 5 gennaio.Il piccolo sarebbe stato portato in reparto poco dopo la nascita e non è sopravvissuto. Anche su questo caso l'ospedaleno ha disposto accertamenti. nei giorni scorsi il primario del reparto dilogia e Terapia intensiva neonatale, il professor Gaetano Chirico, aveva assicurato: "Non c'è correlazione tra le morti, e non c'è nessun focolaio".Intanto è stata rinviata di un giorno l'autopsia sul corpo del piccolo Marco, il terzoper un'infezione contratta durante il ricovero. L'esame era stato disposto dall'ospedale, ma ora sulla vicenda, dopo il ...