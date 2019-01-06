Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 06-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALL’AURELIO INCIDENTE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE, ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA: POSSIBILI RALLENTAMENTI. RIMANIAMO IN ZONA: CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA BENEDETTO ALOISI MASELLA ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA: IN PROSSIMITÀ VIA ETTORE RomaGNOLI IL Traffico AL MOMENTO SI CONCENTRA SOPRATTUTTO SULLE STRADE DEL CENTRO, AFFOLLATE PER LO SHOPPING NEL PRIMO GIORNO ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO RITARDI SU TUTTA LA LINEA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDUZIARIA TRA FRA POGGIO MIRTETO E STIMIGLIANO RESTA INVECE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE ED ORA UN ACCENNO ALLE DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE BREVI CODE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FERONIA DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE ABBIAMO CODE IN DIREZIONE STADIO TRA SAN LORENZO E IL BIVIO PER LA24 E TRA SAN LORENZO E PRENESTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI DCODE PER Traffico ANCHE SU ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA SINO ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA SINO ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO IN VIA GIUSEPPE FERRARI, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI PIAZZA MAZZINI: È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN SEGUITO AD UN INCENDIO TRA VIA TITO SPERI E VIA NICOLA RICCIOTTI. CON LE BASSE TEMPERATURE È ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico REGOLARE E SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA CAPITALE, CI RIFERIAMO AL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO E AL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI NON SONO SEGNALATI IMPEDIMENTI PARTICOLARI. AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10 | 30
VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10:30 (Di domenica 6 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALL’AURELIO ANCORA CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SI RITROVERANNO TRA POCO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ PER RAGGIUNGERE INSIEME SAN PIETRO ED UNIRSI AD UN CORTEO STORICO LUNGO VIA DELLA CONCILIAZIONE. PROPRIO A SAN PIETRO IN CORSO LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO, SUCCESSIVAMENTE, A MEZZOGIORNO, CI SARÀ LA RECITA DELL’ANGELUS E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI. NELL’AREA DI VILLA BORGHESE, FINO ALLE 13:00 IN SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA ...
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carloroscioli : A Roma ci sta il traffico ?? A Roma ci sta l’immondizia ?? A Roma ci stanno le buche ?? Fate na cosa va, annatevena… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Appia Nuova fra il Raccordo Anulare e Via delle Capannelle > Roma #luceverde - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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