Quota 100 sperimentale primi 3 anni, Rdc per Isee sotto 9360 euro: bozza decreto (Di domenica 6 gennaio 2019) Finalmente è arrivata la bozza del decreto e si può cominciare a capire come funzioneranno effettivamente la Quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza. Ci sono alcune novità, come la "pace contributiva" per le pensioni, mentre per ottenere il sussidio il nucleo famigliare deve avere un reddito Isee inferiore a 9.360 euro.



Come funzioneranno le pensioni con la Quota 100 - Quota 100 sarà sì in funzione, ma in una fase sperimentale. Poi, al termine dei 3 anni, si valuterà come proseguire o come correggere il tiro. La novità più importante però dovrebbe essere la pace contributiva con cui si potranno riscattare i periodi non coperti da stipendio, con un massimo di 5 anni. L'onere dovrebbe essere detraibile dalla tassa lorda per la metà. Il versamento potrà essere fatto o in un'unica soluzione, o suddivisibile in un massimo di 60 rate. La rateizzazione però non sarà possibile se i contributi saranno utilizzati per la liquidazione istantanea della pensione. Tutto dovrebbe iniziare il 1 aprile 2019, con il metodo secondo il quale si dovranno avere almeno 62 anni e 38 di contributi.





