Picchia il padre con un bastone di ferro e cerca di bruciare l' auto

Bambino di 6 anni in coma : Picchiato dal padre con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti : Il figlio di sei anni non fa i compiti, il papà per tutta risposta imbraccia l'aspirapolvere e usa il tubo metallico per picchiarlo talmente forte da ridurlo in coma. Una storia...

Il figlio di 6 anni non fa i compiti - i padre lo Picchia con l’aspirapolvere e lo manda in coma : La polizia turca ha arrestato Mehmet Ali Y. dopo l'attacco avvenuta a Iskenderun. Suo figlio, Mertcan Y. è ora collegato ad una macchina per il supporto vitale con gravi lesioni alla testa e al viso. Anche la madre e la nonna del piccolo hanno denunciato di essere state picchiate dall'uomo.Continua a leggere

Bimbo di un anno vagava da solo nudo nel bosco : “Picchiato e abbandonato dal padre” : Il piccolo vagava da solo e completamente nudo e sporco dopo essere rimasto all'aperto per oltre sei ore in un'area isolata dove lo aveva lasciato il padre. I medici gli hanno riscontrato una gamba fratturata, una frattura del cranio e addirittura metamfetamina nel sangue.Continua a leggere

Prof rimprovera un alunno : Gela - il padre evade dai domiciliari per Picchiarlo : L'insegnante aveva fatto una nota all'alunno. Dopo qualche ora è arrivato il genitore, che gli ha dato un pugno all'occhio. Arrestato

Milano - arrestano il padre che Picchiava la madre : il messaggio del figlio commuove l'Italia : Il bambino ha voluto ringraziare i carabinieri scrivendo per loro un bigliettino: ' Carabinieri salvate tutto il mondo a volte sparando e parlando. Siete dei supereroi fantastici Ciao!'.

"Siete i miei supereroi" - bimbo scrive ai carabinieri dopo l'arresto del padre : da anni Picchiava la mamma : Il piccolo, otto anni, ha fatto un disegno per i militari che sono arrivati in casa sua in via Bolla

Milano - "Papà Picchia mamma" : 13enne chiama i carabinieri e fa arrestare il padre : Le violenze andavano avanti da tempo: la donna, 55 anni, trovata ricoperta di lividi e col labbro spaccato