Epifania | in un villaggio portoghese si offrono sigarette ai bambini

meteoweb.eu

: È arrivata la #befana al @EcoVDEMETRA #instabefana #epifania #goliardia #bio #resort #Anziani #sicilia @ Villaggio… - EcoVDEMETRA : È arrivata la #befana al @EcoVDEMETRA #instabefana #epifania #goliardia #bio #resort #Anziani #sicilia @ Villaggio… - allnews24eu : La Befana al Villaggio delle Meraviglie dei Giardini Montanelli - AllNews24 - Oggi, in occasione della festa dell… - riccioale19 : RT @MediasetPlay: Un classico imperdibile... per un'Epifania tutta da ridere! Le Nuova Comiche con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio sono s… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Insolita tradizione in Portogallo dove per festeggiare l’vengono offerteai bimbi i quali attendono di fumare nella piazza del, perpetuando la misteriosa tradizione della “festa dei re” a Vale de Salgueiro, nel nord-est del Portogallo.Una singolare tradizione che, con connotazioni celtiche, viene seguita e mantenuta da questodi circa 200 abitanti. La celebrazione dura due giorni con l’arrivo di un musicista nel: ci si riunisce tutti e i, al di sotto dei 5 anni, vengono incoraggiati dai genitori a fumareUna tradizione che come prevedibile ha sollevato un mare di polemiche: l’età legale per acquistare tabacco in Portogallo è di 18 anni, ma nessuno proibisce ai genitori di dareai. Gli stessi genitori garantiscono che ifumano solo in questi due giorni e non ...