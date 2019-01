Classifica Tournée 4 Trampolini 2018-2019 | la graduatoria in aggiornamento Ryoyu

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : Ryoyu Kobayashi - il Grande Slam è a un passo. Stoch insegue Eisenbichler e Stjernen per il podio in Classifica : Da qualunque parte si veda la classifica della Tournée dei 4 Trampolini, il discorso è sempre uno: Ryoyu Kobayashi sta dominando qualsiasi cosa si possa dominare. Nella classifica di Coppa del Mondo è in testa, in quella della Tournée non c’è rivale che tenga, la sua stagione sta toccando vette altissime. Dovesse riuscire, tra due giorni, a portare a casa anche il successo a Bischofshofen, entrerebbe nella storia, con il terzo Grande Slam ...