Nel 2018 lanciati oltre 3000 nuovi dispositivi Android | Samsung e Huawei i produttori più

Coldiretti : Made in Italy da record - Nel 2018 export per 42 miliardi : record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta il valore di 42 miliardi di euro grazie all’aumento del 3%: Coldiretti traccia il bilancio dell’anno appena concluso, sulla base delle proiezioni su dati Istat. Si tratta di un ottimo risultato che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del ...

eWaste - oltre 105mila tonNellate gestite da Ecodom Nel 2018 : Dalle lavatrici alle tv, dalle cappe ai frigoriferi: sono 105.516 le tonnellate di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee) provenienti dai nuclei domestici che ha gestito quest’anno il Consorzio Ecodom. Numeri importanti per l’Italia, pari al peso di 232 Freccia Rossa 1000 da 8 carrozze, oppure di 292 Airbus A380. Tra i Raee domestici trattati da Ecodom prevalgono lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, cappe, stufe ...

Sanità : Inail - +9 - 9% incidenti mortali sul lavoro Nel 2018 : Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate[...]

Lombardia : Nel 2018 polizia ferroviaria arresta 333 persone : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Sono 333 le persone arrestate e 2.250 quelle denunciate nel corso del 2018 dalla polizia ferrovia in Lombardia. Gli agenti della Polfer nella regione nel corso dei servizi di vigilanze delle stazioni e a bordo dei treni e di prevenzione e repressione dei reati in ambito

Migranti - Frontex : -80% arrivi Nel 2018 : 20.02 Nel 2018 è calato dell'80%, rispetto al 2017, il numero di Migranti che attraverso il Mediterraneo centrale ha raggiunto l'Italia. Gli arrivi sono stati poco più di 23.000, secondo le stime di Frontex. Il dato registrato su quella rotta ha portato a un calo complessivo di un quarto degli attraversamenti irregolari (150.000) alle frontiere esterne dell' Ue rispetto al 2017, toccando il livello più basso in 5 anni. Per il secondo anno ...

Sicurezza stradale : in Lombardia 140 morti Nel 2018 - +33% : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 sulle strade della Lombardia sono morte 140 persone, con un aumento del 33% sul 2017, in 123 incidenti, cresciuti del 24%. Delle vittime 37 sono decedute in incidenti autostradali e 103 sulla viabilità ordinaria. Sono alcuni dei dati diffusi dalla polizia strada

Usa - aumentano gli occupati : +2 - 64 milioni posti di lavoro Nel 2018 - Trump : 'Ottimi numeri' : Fed, Powell: "Il 2018 un buon anno per economia Usa" - Il 2018 "è stato un buon anno per l'economia americana". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che i dati economici ...

Milano - Granelli : Nel 2018 smog in netto calo - 2019 anno chiave : Milano, 4 gen., askanews, - Nel 2018 i dati sull'inquinamento atmosferico a Milano indicano 'un netto miglioramento rispetto al passato, ma dobbiamo dare una significativa accelerazione a questo trend ...

Polizia Locale Modica : 99 denunce Nel 2018 : 99 le persone denunciate dal Nope (Nucleo Operativo di Polizia Edilizia ed Ecologica) della Polizia Locale di Modica nel 2018. Report di fine anno.

Top 10 auto ibride : la classifica delle più vendute in Italia Nel 2018 [GALLERY] : 1/11 Toyota Yaris Hybrid 28.087 unità vendute ...

Frontex : ingressi illegali Nella Ue diminuiti del 25% Nel 2018 : Roma, 4 gen., askanews, - Il numero di ingressi illegali alle frontiere esterne dell'Europa è diminuito nel 2018 di un quarto rispetto alll'anno precedente, scendendo a circa 150.000, il livello più ...

121 casi acqua alta a Venezia Nel 2018 : ANSA, - Venezia, 4 GEN - Il 2018 è stato un anno da record per l'acqua alta a Venezia. Secondo i dati del Centro previsione e segnalazione maree del Comune di Venezia, nel corso dell'anno si sono ...

Venezia : 121 casi di acqua alta Nel 2018 - picco massimo di 156 cm : Il Centro Previsione e Segnalazione Maree, settore Protezione Civile del Comune di Venezia ha pubblicato i dati sull’andamento mareografico del 2018. In sintesi nell’anno appena trascorso sono stati registrati: 121 casi di marea sostenuta ( marea >= +80cm) di cui: 9 casi di marea molto sostenuta (+110cm <= marea <+140cm), sopra i 120cm e 2 casi di marea eccezionale (marea>+140cm) Il livello massimo annuale è ...

Moto Gp - Tapiro d'oro a Valentino Rossi : 'Non ho vinto niente Nel 2018' : Tapiro d'oro a Valentino Rossi, che lo riceve sportivamente 'per non aver vinto neanche una gara nel 2018'. Il Dottore interrogato da 'Striscia la notizià sul deludente risultato del Motomondiale ...