Ministero del Lavoro | nessun commissariamento di Inps e Inail

Inps e Inail - il Ministero del Lavoro : "Nessun commissariamento" : La norma che prevede il ritorno ad un consiglio d'amministrazione non prevederà alcuna decadenza degli attuali vertici

"Iscrizioni scolastiche - l'anticipo del Ministero al 7 gennaio disorienta gli studenti" : Secondo un sondaggio di Skuola.net la decisione del Miur ha messo in difficoltà il 41 per cento dei quattordicenni che frequentano la Terza media e sono alle prese con una scelta importante: liceo, istruzione tecnica o professionale. "Questo passaggio ci dirà che cosa faremo da...

Bolsonaro guiderà un governo di generali con sole due donne : abolito il Ministero del Lavoro : Occhi puntati anche sul ministro dell'Economia, l'ultraliberista Paulo Guedes, che si è formato in quella stessa università di Chicago che ispirò la politica economica del defunto dittatore cileno ...

Bolsonaro guiderà un governo di generali con sole due donne : abolito il Ministero del Lavoro : Militari sono inoltre il ministro della Difesa, generale Fernando Azevedo, il titolare di Scienza e Tecnologia, l'ex pilota di caccia e primo astronauta sudamericano Marcos Pontes, il ministro delle ...

Concorsi Ministero dell'Interno - Banca d'Italia e AIFA in scadenza a gennaio : Sono stati indetti vari bandi di concorso pubblico da parte del Ministero dell'Interno, della Banca d'Italia e dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per l'assunzione di ben 241 profili specializzati da assegnare nelle proprie strutture. Tutti i Concorsi richiedono che la domanda di partecipazione alle prove selettive sia inviata nel mese di gennaio. Concorso Ministero dell'Interno Il Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e ...

Sanità : sospeso l’utilizzo di protesi al seno a rischio su indicazione del Ministero [DATI E INFO] : L’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) di Trento comunica di avere sospeso, già dai primi giorni di dicembre, l’utilizzo delle protesi al seno macrotesturizzate della ditta Allergan che sono state ritirate dai reparti e rese alla ditta produttrice. Questo in base alla raccomandazione del Ministero della salute. Nell’ultimo triennio, su un totale di 783 interventi – precisa una nota – le protesi ...

Concorso al Ministero dell'Istruzione per 2004 DSGA : domande entro il 28 gennaio : Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando relativo alla selezione di 2004 DSGA, ovvero Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le scuole statali di ogni ordine e di ogni grado. La selezione di tali figure verrà effettuata su base regionale e sarà possibile proporre la propria candidatura entro il prossimo 28 gennaio 2019 attraverso il portale online messo a disposizione dall'applicazione Polis....Continua a leggere

Luigi Di Maio trema - quale Ministero vuole Matteo Salvini : rimpasto e fine del governo? : Ma il retroscena di Repubblica sulle manovre dentro il governo , ufficialmente smentite, dopo l'incauta ammissione del premier Giuseppe Conte , punta i fari su una partita tutta politica tra Lega e ...

Trento - Mancata accoglienza : esposto contro il personale del Ministero dell'Interno e appello solidale "Casa - diritti - dignità!" : Per maggiori informazioni: Trentoantirazzista@gmail.com Note [ 1 ] https://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/tagli-allaccoglienza-in-piazza-gli-operatori-chiudere-i-rubinetti-non-risolvera-i-problemi-i-...

Senza accoglienza dorme in strada. La storia di un giovane richiedente che ora ha denunciato il Ministero dell'Interno : TRENTO . E' arrivato a Trento dopo giorni, settimane di viaggio via terra per i Balcani. Giunto nella nostra città avrebbe voluto solo avere un posto al caldo dove dormire e mettersi in regola . Così ...

Ministero della Salute richiama il gelato della Despar : “Contiene tracce di lattosio” : Il richiamo è stato disposto per proteggere i soggetti intolleranti o allergici al lattosio da possibili rischi; per tutti gli altri clienti il prodotto sopra indicato naturalmente non comporta alcun pericolo per la Salute.Continua a leggere