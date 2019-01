Migranti Sea Watch | Roberto Fico | ' Tutta l' Europa faccia qualcosa'

Sea Watch - ong : “Di Maio? La posizione italiana non è chiara”. Il vicepremier : “Non dispongono della vita dei Migranti” : Di Maio assicura la disponibilità dell’Italia ad accogliere donne e bambini dopo che questi ultimi verranno fatti sbarcare a Malta. Salvini dice che l’Italia non accoglierà nessuno. Sea Watch commenta che la posizione di Roma “non è chiara”. E nonostante anche Germania, Francia e Olanda si siano dette disponibili a partecipare alla loro redistribuzione i 32 migranti salvati dalla ong tedesca e in mare da 14 giorni restano ...

Salvini : i Migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. 'Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono ...

Per i Migranti della Sea Watch - Luigi De Magistris pensa all'operazione Dunkirk : Andare con piccole imbarcazioni a prendere i migranti della Sea Watch, con un'operazione "modello Dunkirk". Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris propone una soluzione di disobbedienza nell'accoglienza dei migranti a bordo della nave della Ong, contro la politica dei "porti chiusi" sbandierata da Matteo Salvini."Non esiste un'ordinanza di chiusura del porto di Napoli e se il ministro Toninelli la emanerà, noi abbiamo già pronte ...

Di Maio vs Salvini 'Prendiamo donne e bimbi della Sea Watch'/ Boldrini 'Propaganda sulla pelle dei Migranti' : Di Maio vs Salvini "Prendiamo donne e bambini della Sea Watch". Boldrini "Propaganda sulla pelle dei migranti. Lite all'interno del governo

Luigi Di Maio - la mossa sporca : cosa c'è dietro la 'strana' apertura su Sea Watch e Migranti : cosa c'è dietro la 'strana' apertura di Luigi Di Maio sui migranti della Sea Watch ? Il vicepremier e leader M5s ha 'invaso le acque territoriali' di Matteo Salvini , leader Lega e ministro del ...

Sea Watch 3 - Salvini "porti chiusi ai Migranti"/ Di Maio-Conte rilanciano "Italia prenda donne e bambini" : Sea Watch 3, Di Maio 'Malta li faccia sbarcare, donne e bambini li prendiamo noi in Italia'. Salvini 'no ricatti, non cambio idea. Porti chiusi'

Di Maio accoglie i Migranti della Sea Watch. Scontro con Salvini : Si sblocca la vicenda delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye che si trovano a poche centinaia di metri dalla costa maltese, ma è Scontro tra gli alleati di governo. Da fonti di Palazzo Chigi si apprende che ...

Migranti - Di Maio : "Malta faccia sbarcare donne e bambini dalla Sea Watch - li prendiamo noi". Salvini sbotta : "Basta ricatti" : Il vicepremier pentastellato dopo una telefonata con il premier Conte sblocca la situazione della nave della ong con 32...

Il destino dei Migranti della Sea Watch e l'epurazione di Luca e Paolo dalla Rai : Commissari in arrivo, il governo spiana gli enti che dovrebbero gestire la difficile fase realizzativa delle promesse elettorali, Inps e Inail, e si prepara a metterci esecutori delle misure tante care alla maggioranza oltre a rimpinguarli di consigli di amministrazione grazie ai quali recuperare te

Migranti - Sea Watch vede Malta - un migrante si butta in mare : S i attende ancora a bordo della Sea Watch, la nave della ong tedesca che tuttora aspetta, in pieno e turbolento Mediterraneo, di conoscere il proprio destino e quello dei 32 Migranti a bordo. Fra ...