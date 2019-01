Mafia | 39 anni fa ucciso P Mattarella

Tweet di Salvini sulla Mafia nigeriana - ira di Spataro : «Danni a indagini». «Vada in pensione» : Lite tra Matteo Salvini e il procuratore capo di Torino Armando Spataro. A scatenare l'ira del magistrato è stato un Tweet del ministro dell'Interno sulla mafia nigeriana che secondo...

Mafia : Dda Palermo - Cupola non si riuniva da 25 anni : Palermo, 4 dic. (AdnKronos) - La Cupola di Cosa nostra non si riuniva da "almeno 25 anni". Ne sono convinti i magistrati della Direzione distrettuale antiMafia di Palermo che hanno coordinato l'indagine, denominata 'Cupola 2.0' che oggi ha portato al fermo di 46 persone. "A seguito della scomparsa d

Resistenza ed AntiMafia; Piergiovanni Zaffora Anpi Enna 'Indignarsi non basta' : Bisognava andare a teatro quel giorno a portare solidarietà, condivisione, speranza per uscire da una solitudine in cui, gli specialisti ed i populisti della politica ci vogliono relegare. E' stato ...

Tweet di Salvini sulla Mafia nigeriana - lite col procuratore Spataro : «Danni a indagini». «Vada in pensione» : Grave accusa di Armando Spataro, procuratore capo a Torino, che ha diffuso una nota stampa. Il Tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che stamani a Torino la polizia ha fermato «15 mafiosi...

Mafia - preso l'erede di Totò Riina : l'ultimo padrino è un gioielliere di 80 anni : Fermata la riorganizzazione delle cosche a Palermo: 46 arresti. Ecco i grandi affari della nuova Mafia: le immagini degli...

Mafia : Sicilia - in due anni emesse 399 interdittive antiMafia : Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - Nel biennio 2017/2018 sono state emesse dalle Prefetture della Sicilia 399 interdittive antiMafia, su 82.2071 richieste di documentazione antiMafia pervenute. e' uno dei dati emersi nel corso del seminario in corso alla Prefettura di Palermo, alla Presenza del President

Da “Mafiarsi” a “dichiarazionite” e “viralizzare” : ecco tutti i neologismi apparsi sui giornali negli ultimi 10 anni : In soli dieci anni, dal 2008 al 2018, sui giornali italiani sono comparsi oltre 3500 neologismi, parole nuove a volte completamente inventate altre tradotte in italiano dall’inglese. Come “giocattolizzare” o “genderizzare“, solo per citare alcuni dei termini raccolti dai linguisti Valeria Della Valle e Giovanni Adamo nel volume “neologismi. Parole nuove dai giornali 2008 – 2018”, edito da Treccani, che sarà ...

Mafia e scommesse - chi è il 25enne al vertice del business a Reggio Calabria. “Movimentati 10 milioni in 4 anni” : “Per dare un’idea sul volume di affari movimentato dalla rete ruotante intorno alla figura di Mico Tegano dal 2012 al mese di febbraio 2016, hanno raccolto nella sola citta` di Reggio Calabria scommesse per un importo complessivo pari a 9.464.084,72 euro”. I numeri dell’inchiesta “Galassia” fanno paura. Sono ancora più impressionanti se si considera che il figlio del boss Pasquale Tegano ha solo 25 anni e, stando alle indagini della Guardia di ...

Da due anni per Zuccaro non esistono Mafia e corruzione : l’emergenza si chiama ONG : A Catania devono essere sparite le emergenze: niente criminalità, niente roghi tossici, niente corruzione, niente mafia, niente di niente. Il procuratore Zuccaro da due anni ha individuato negli sbarchi l'unico vero problema del Paese e fa niente se il suo battersi strenuamente sia utile solo alla pancia di chi sui migranti ha lucrato (fino a diventare il primo partito) e non abbia nessun risultato giuridico: ciò che conta è il rumore.Continua a ...