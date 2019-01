I segreti dell' uncino in Borsa

"Qui è guerra con Malta!" - i segreti della Diciotti : Palermo, 5 gen., AdnKronos,, di Elvira Terranova, - di Elvira Terranova Dal momento del salvataggio dei 190 migranti sulla nave Diciotti, lo scorso 15 agosto, al momento in cui "la nave ha ormeggiato ...

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (4) : (AdnKronos) - Dunque, dal 15 al 20 agosto, "i poteri autoritativi della Pubblica amministrazione risultano essere stati esercitati conformemente alle procedure e senza alcuna commissione di reato". Il tribunale dei ministri di Palermo ha inviato gli atti ai colleghi di Catania per "incompetenza terr

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (2) : (AdnKronos) - "Incredibile, continua l'inchiesta su di me: sarei un sequestratore per aver fermato in mare una nave carica di immigrati. Ora l'indagine, partita da Agrigento, passerà da Palermo a Catania... Ma chiudetela qui e lasciatemi lavorare!", aveva sbottato Salvini. Ma cosa avevano scritto i

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (3) : (AdnKronos) - Ma l'arrivo della nave Diciotti presso il porto di Catania ha segnato "l'inizio di una ulteriore fase, in quanto è stato impartito l'ordine al comandante Kothmeier di non 'calare la passerella' e lo scalandrone ed è stato predisposto un servizio di sicurezza e di vigilanza per impedire

Attacco hacker in Germania : dati segreti della cancelleria e della Merkel al sicuro - : In seguito ad un Attacco degli hacker, che ha interessato centinaia di personalità politiche e pubbliche nella Repubblica federale di Germania, i dati segreti del Cancelliere e personali di Angela ...

La strana minaccia di un gruppo di hacker : “Pagateci in bitcoin o divulgheremo i segreti dell’11/9” : The Dark Overlord, un gruppo di hacker, minaccia di divulgare migliaia di documenti sugli attacchi dell’11 settembre 2001 se non verrà pagato loro un riscatto in bitcoin. Nella mole di file rubati ci sarebbero dossier di diversi studi legali e grosse compagnie di assicurazione, come i Lloyd's di Londra. E non solo: gli hacker affermano di aver violato anche le principali agenzie di spionaggio Usa. "Paga o ti seppeliremo", è il loro ...

Toyota Supra : tutti i segreti dell’iconica sportiva giapponese [FOTO] : Realizzata in collaborazione con la Casa di Monaco la nuova Supra nasconde più assi nella manica per conquistare la clientela In attesa di poterla vedere dal vivo fra pochi giorni sotto i riflettori del Salone di Detroit 2019, la nuova generazione della Toyota Supra è stata svelata da alcuni immagini che ritraggono sia il frontale che la vista posteriore di questa iconica sportiva. Realizzata in collaborazione con Bmw, la nuova Supra ...

Sport e cultura a costo zero : i segreti della città più felice al mondo : ... per la proprietà transitiva gli abitanti di questo piccolo centro alle porte di Helsinki - 9.600 abitanti e un'estensione di appena sei chilometri quadrati - dovrebbero essere i più felici al mondo. ...

Tumori : cancro riprodotto in 3D svela i segreti della malattia : Un tumore è stato riprodotto in 3D dagli scienziati della Cambridge University per essere studiato da ogni prospettiva. l’obiettivo è svelare i segreti della malattia di ogni singolo paziente e di trovare il trattamento migliore, personalizzato. I ricercatori si sono serviti di un campione di 1 mm di tumore al seno, prelevato attraverso biopsia del tessuto mammario, contenente circa 100.000 cellule. Il campione è stato sezionato, ...

Roma - storie e segreti della lavorazione del formaggio nello spazio Wegil - il 27 dicembre a Trastevere : Tutti i segreti e molto di più sulla lavorazione del formaggio. Appuntamento nello spazio Wegil, a largo Ascianghi 5, giovedì 27 dicembre alle 16 con 'Sento odore di formaggio'. Laboratorio ludico ...

Juventus - retroscena Cristiano Ronaldo : il ds Paratici svela tutti i segreti della trattativa : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato dell’affare Ronaldo, svelando tutti i retroscena della trattativa andata in porto la scorsa estate Niente più segreti, tutto alla luce del sole per spiegare una volta per tutte l’operazione Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo della Juventus Paratici è uscito allo scoperto, parlando senza remore ai microfoni di Sky Sport e raccontando i retroscena della trattativa del ...

Speciale 24 ore Le Mans - alle 23.45 i segreti della gara : Questa sera su Sky Sport MotoGP , canale 208, uno Speciale sarà dedicato a una delle gare motociclistiche più dure del mondo: la 24 ore di Le Mans. Il team Honda Endurance ha ospitato una troupe televisiva per l'intera durata della gara, dall'inizio alla fine. Abbiamo vissuto notte e giorno con meccanici, piloti e ...

La ricetta originale (e segretissima) dei biscotti allo zenzero della Regina Elisabetta : La Regina Elisabetta è arrivata nella sua residenza di Sandringham dove come ogni anno festeggerà il Natale con la famiglia. E così le sue cucine, da cui ogni giorno escono le prelibatezze che accarezzano i palati della famiglia reale inglese, sono al lavoro per preparare il dolce preferito da Sua Meaestà. Pur essendo attentissima alla dieta, la sovrana va letteralmente pazza per i biscotti allo zenzero, i dolcetti in perfetto stile british che ...

Gaballo - un mondo tra grafica e i segreti della pittura : Indira Fassioni Se c'è una cosa che caratterizza un artista è la continua ricerca su se stesso e sulla propria forma espressiva. La tensione verso «l'altro da sé» è perenne e disegna linee di senso e ...