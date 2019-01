: Da ieri è ufficialmente applicata ai cedolini degli ex parlamentari la delibera che supera i #vitalizi. Grazie a qu… - Roberto_Fico : Da ieri è ufficialmente applicata ai cedolini degli ex parlamentari la delibera che supera i #vitalizi. Grazie a qu… - Cyber_Feed : Breaking News #Fico all'Europa: non lasciateci soli - NotizieIN : Fico all'Europa: non lasciateci soli -

Appello ai presidenti dei parlamenti europei"perché sensibilizzino i governi a trovare una soluzione condivisa sulla questione migranti". E' quello lanciato da,terza carica dello Stato, che appoggia l'iniziativa presa da Di Maio di aprire all'accoglienza di donne e bambini che si trovano sull'imbarcazione delle Ong al largo di Malta. "Tutta l'deve fare in modo che quanto successo in questi giorni con la Sea Watch e negli scorsi mesi con altre imbarcazioni nel mar Mediterraneo non si ripeta più".(Di sabato 5 gennaio 2019)