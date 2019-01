Cadavere in auto | mezzo di mancato sposo

Cadavere in un’auto bruciata a Salemi - la Mercedes è di un uomo mai arrivato al suo matrimonio : Un Cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato nelle campagne di Salemi, nella zona di Piano dei Rizzi (Trapani). Il corpo si trovava all'interno di un'auto, anch'essa bruciata, che appartiene a un uomo che il 29 dicembre scorso ha fatto saltare il suo matrimonio non presentandosi all’altare.Continua a leggere

Trapani - auto con Cadavere carbonizzato è di un mancato sposo : L'auto Mercedes classe C ritrovata bruciata nella zona di Piano dei Rizzi, a Salemi (Tp), con dentro un cadavere carbonizzato ancora da identificare, appartiene a Francesco Ciaravolo che nel pomeriggio dello scorso 29 dicembre non si e' presentato, facendole saltare, alle sue nozze che si sarebbero dovute celebrare nella chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano. Lo hanno accertato i carabinieri che coordinati dalla Procura della ...

Alessandria - Cadavere di un 53enne ritrovato nei campi : forse è stato investito da un’auto : A dare l’allarme è stato un passeggero di un treno in transito, che ha visto dal finestrino qualcosa di strano ed ha subito contattato i vigili del fuoco. Sul posto, alle porte di Ovada nell’Alessandrino, si sono recati i carabinieri della locale stazione, che, verso le 13 del primo giorno dell’anno, hanno trovato un cadavere nei campi, poco distante dal primo passaggio a livello della linea ferroviaria che collega Genova ad Acqui Terme. Si ...

Sant’Omero (Teramo). Cadavere in un’auto finita nel fosso - è Daniele Taddei : Hanno notato un’auto in un fossato nella frazione di Poggio Morello, in provincia di Teramo, così due cacciatori hanno lanciato l’allarme nel pomeriggio. Poi all’arrivo delle forze dell’ordine la macabra scoperta di un Cadavere al suo interno. Il caso Daniele Taddei, il 28enne scomparso il primo agosto del 2014 a bordo della sua auto si è concluso nel modo più tragico possibile. L’auto, una Nissan Micra conn targa CW238JG è stata trovata in un ...

Dublino - trovato su una spiaggia il Cadavere di un neonato. Appello delle autorità alla madre : Il drammatico ritrovamento su una spiaggia in Irlanda, a nord di Dublino. Le autorità locali non hanno fornito molte informazioni sul neonato, di cui non si conosce neppure il sesso. Subito però è stato lanciato un Appello alla madre: “Siamo preoccupati per la salute di quella donna, è necessario che si sottoponga a controlli e cure”.Continua a leggere

La Spezia - trovato Cadavere mummificato in un appartamento : disposta l’autopsia : Il cadavere mummificato di un uomo è stato rinvenuto dalla polizia all’interno di un appartamento in via Napoli, alla Spezia. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della scientifica e il medico legale, per stabilire le cause del decesso. Nell’appartamento sono state trovate siringhe, cucchiaini, involucri di stagnola e cellophane, tutti indizi che riconducono alla tossicodipendenza. Sul corpo mummificato, che è di un uomo tra i ...

Siracusa - Cadavere carbonizzato in auto in fiamme a Mazzarrona : cadavere carbonizzato a Siracusa. E' stato scoperto durante lo spegnimento di un'auto in fiamme a Mazzarrone, noto quartiere di Siracusa.

Trieste - scompare nel nulla con l’auto : trovato Cadavere all’interno della vettura in mare : Il macabro ritrovamento avvenuto per caso sul fondale del porticciolo di Muggia dove i vigili del fuoco stavano effettuando dei test su nuovi strumenti. Quando hanno tirato fuori la vettura si è scoperto anche il cadavere. In base alla targa del veicolo, le Forze dell’Ordine sono risaliti al proprietario di cui si erano perse le tracce da mesi.Continua a leggere

Mario Biondo - disposta nuova autopsia sul Cadavere - la sorella : 'Siamo fiduciosi' : Emanuela, sorella di Mario Biondo (31 anni al momento della morte) è tornata a parlare riguardo il caso di morte di suo fratello. La donna si è espressa a nome suo e di tutta la sua famiglia: 'Siamo fiduciosi - ha detto - mio fratello è stato ucciso, presto la verità verrà fuori'. La famiglia di Mario, giovane cameraman italiano sposato con la donna di spettacolo spagnola Raquel Sanchez Silva (46), non ha mai creduto all'ipotesi di suicidio del ...