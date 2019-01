Auguri ad Adriano Celentano | compie 81 anni

Blastingnews

(Di domenica 6 gennaio 2019) Oggi, domenica 6 gennaio, è il compleanno del celebre cantanteche spegne 81 candeline: si tratta di un artista che si è sempre distinto nel corso della sua carriera per la capacità di attirare il pubblico.Una carriera che ha regalato al "Molleggiato" molti successi a partire dalla fine degliCinquanta quando i brani si sono posizionati in testa alle classifiche. NegliSessantaprende parte in diverse occasioni al 'Festival Di Sanremo' dove si distingue per il suo talento. Nel 1961 partecipa alla manifestazione canora in coppia con Little Tony cantando il brano '24 mila baci': il cantante volta le spalle al pubblico per poi girarsi solamente dopo il cambio di tempo dell'orchestra. Il brano '24mila baci' si piazza al secondo posto della classifica e arriva a vendere quasi mezzo milione di copie. Il 1962 è un altro anno importante poiché esce il ...