Atp Auckland | qualificazioni | Fabbiano e Marcora a un passo dal main draw

Atp Auckland – Thomas Fabbiano batte Tearney : l’azzurro all’ultimo turno di qualificazione : Thomas Fabbiano vede le porte del main draw dell’ATP di Auckland : il tennista azzurro batte il neozelandese Finn Tearney e accede all’ultimo turno di qualificazione Bastano 1 ora e 21 minuti a Thomas Fabbiano per staccare il pass dell’ultimo turno di qualificazione dell’ATP di Auckland . Nella tarda notte italiana, il tennista azzurro, attualmente numero 101 del ranking, è riuscito ad avere la meglio sul neozelandese Finn Tearney in 2 set, ...

Tennis - Atp Auckland 2019 : John Isner il riferimento - Fabio Fognini comincia la sua stagione : Il ritmo è davvero serrato. Sono davvero tanti i tornei in atto in questi primi giorni del 2019 nel mondo del Tennis. Il primo Slam della stagione si avvicina (Australian Open) e la preparazione dei giocatori è incentrata sul disputare incontri e accrescere la propria forma in vista dell’impegno di Melbourne, previsto dal 14 al 27 gennaio. L’attenzione è su Auckland (Nuova Zelanda) dove non si vuol parlare di gare di vela o di ...