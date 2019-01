Una terza donna è entrata nel tempio di Sabarimala in India | nonostante le proteste di

Entra Una terza donna nel tempio indù nel Kerala. Ancora scontri - un morto e 750 arresti : Una terza donna è Entrata nel sacro tempio di Sabarimala nel Kerala indiano, due giorni dopo l'ingresso delle prime due donne, dopo un bando secolare, rotto da una sentenza della Corte Suprema che ha annullato il divieto di ingresso alle donne in età nel luogo sacro agli indù."È Entrata nel tempio ieri sera, ha 47 anni ed è venuta come devota, eravamo consapevoli e abbiamo tenuto d'occhio la situazione", ha ...

Vincent Cassel padre per la terza volta : Tina KUnakey è incinta : Tina Kunakey è in dolce attesa: la giovane moglie di Vincent Cassel ha reso noto di essere incinta attraverso un eloquente scatto postato sul suo profilo Instagram. Da giorni si rincorrevano le voci ...

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 : rinnovata per Una terza stagione - arriverà anche la quarta : Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 ci sarà. Ed anche Chilling Adventures of Sabrina 4. terza e quarta stagione con una doppietta interessante, una notizia che giunge a distanza di soli quattro giorni dal lancio dello speciale natalizio. Il totale degli episodi sarà 16, otto per ogni capitolo previsto dalle due stagioni appena ordinate da Netflix. Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 e 4 inizieranno le riprese nel 2019, mentre i fan della ...

Liga contro Uefa : «La terza coppa? Una minaccia per i campionati» : Europa League 2 Qualche giorno fa, la Uefa ha annunciato ufficialmente la nascita della terza coppa europea (a partire dal 2021). In questa nuova competizione saranno accolte soprattutto squadre provenienti da campionati minori (quelli con un posizionamento più basso del ranking), in modo da creare una sorta di hub di accesso alla Champions e all’Europa League. Il nuovo torneo ha il nome provvisorio di Europa League 2. Solo che sono già ...

Anastasio vince #XF12. Naomi seconda classificata. Terza LUna e quarti i Bowland : È Anastasio a vincere l’edizione 2018 di X FACTOR. Il giovane rapper di Meta di Sorrento ha trionfato al termine dell’elettrizzante finale di stasera del talent show in onda su Sky Uno e prodotto da Fremantle. All’ultimo scont...

È morta Una terza persona tra quelle ferite nell’attentato di martedì a Strasburgo : La prefettura della regione in cui si trova Strasburgo ha aggiornato il bilancio dei morti e dei feriti dell’attentato di martedì sera ai mercatini di Natale: e dice che è morta una terza persona tra quelle che erano state colpite. I feriti

Kingsley Coman e le rivelazioni shock : “Non accetterei di fare Una terza operazione - potrei ritirarmi” : Kingsley Coman vive con l’ansia di una ricaduta dopo i continui problemi alla caviglia che lo hanno afflitto negli ultimi anni “Non accetterei di fare una terza operazione, ne ho abbastanza. Se il mio piede non è fatto per questa vita, vuol dire che ne avrò un’altra, più anonima“. Parole forti quelle dell’ex juventino Kingsley Coman. Il calciatore è alle prese con un serio infortunio ai legamenti della ...

Fabio Ferrari : "I ragazzi della terza C fu un successo dirompente. Una volta al bar dovetti chiamare i vigili" : Il pubblico l’aveva già conosciuto al cinema grazie a Vacanze in America, ma per Fabio Ferrari la vera popolarità arrivò con I ragazzi della terza C. Qui interpretava l’ultraripetente Enrico Lazzaretti, noto a tutti come Chicco, personaggio a cui diede il volto per tutte e tre le stagioni della serie.“Diventai famoso in tre secondi – ha raccontato Ferrari a I miei vinili – quando uscì I ragazzi della terza C eravamo illustri sconosciuti. ...

L'Allieva 3 - Spollon : 'Lino Guanciale non ha detto di no ad Una eventuale terza stagione' : L'Allieva 3 si farà? Questa è la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo dopo l'ultima puntata della seconda stagione, andata in onda ieri sera in prima serata su Rai Uno. Nelle ultime ore diverse autorevoli testate giornalistiche hanno raccolto le dichiarazioni degli attori protagonisti della seconda stagione, fra cui Lino Guanciale, che nella serie tv interpreta il personaggio di Claudio. Le parole dell'attore abruzzese sembrano ...

Il finale di Riverdale 2 su Premium anticipa Una terza stagione shock - trama 27 novembre : Il finale di Riverdale 2 su Premium rimetterà tutto in gioco? Stasera, 27 novembre, andrà in onda l'ultimo episodio della seconda stagione che chiuderà letteralmente un cerchio. Nel video promo, scopriremo il destino di Jughead che, dopo lo scorso episodio, rischia seriamente di morire - anche se nel trailer, Betty, Archie e Veronica si trovano davanti a una tomba. Inoltre, la giovane Lodge è determinata a sconfiggere suo padre, una volta per ...