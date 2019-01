Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 09 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio un terremoto di magnitudo 3,5 è stato registrato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel catanese la scossa è venuta alle 5:10 con epicentro a 7 km da Ragalna nella notte sono state diverse le scosse registrate è sempre nella stessa zona 7 nelle scorse e 7 ore con magnitudo tra i due, tre e tre si inasprisce lo scontro tra ...

Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale venerdì 4 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Apple taglia le Stime su ricavi per la prima volta in 16 anni e crolla in borsa arrivando a perdere 10% a bruciare 446 miliardi di dollari dal picco del 3 ottobre scorso vero più del valore dell’intera Facebook Copertino spiega la revisione con il rallentamento dell’economia cinese penalizzata anche dalla guerra dei dazi di Donald ...

Le notizie del giorno – Il clamoroso audio di Inter-Napoli e le Ultime sulla morte di Belardinelli : Le notizie del giorno – Il match di campionato tra Inter e Napoli ha rappresentato sicuramente una delle pagine più brutte per il calcio italiano, prima gli scontri tra tifosi che hanno portato alla morte di Daniele Balardinelli, poi gli ululati razzisti nei confronti del difensore Koulibay. Nelle ultime è stato diffuso un audio clamoroso che sembra condannare l’arbitro Mazzoleni. Ma andiamo con ordine. Al quinto minuto arrivano già ...

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Leoluca Orlando torna sul decreto sicurezza e fa sapere che sulla vicenda dati in carica l’ufficio legale di adire il giudice vado dal magistrato perché non posso andare alla Corte Costituzionale occorre sollevare la questione incidentalmente in un giudizio dice che gli ricorda quando lo stesso ministro la ...

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Commissione Europea è stata in contatto con un certo numero di stati membri per trovare una soluzione per un rapido sbarco delle persone attualmente presenti a bordo di Sea Watch 3 Eh sì hai dei giorni scorsi Il commissario avramopoulos anche contattato direttamente gli stati membri ho reso Noto un portavoce dell’esecutivo europeo spiegando che è necessaria ...

Calciomercato Roma / Ultime Notizie : Munir in uscita dal Barcellona - idea per giugno : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Monchi lavora su De Paul pensando a giugno, quando potrebbe interessare anche Munir, in uscita dal Barcellona.

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Nuovo appuntamento con l’informazione giovedì 3 gennaio in studio Giuliano Ferrigno Leoluca Orlando torna sul decreto sicurezza ho disposto la sospensione del decreto dice Vado dal magistrato perché non posso andare alla Corte Costituzionale occorre sollevare la questione incidentalmente in un giudizio aggiunge il sindaco di Palermo commentando la sua decisione di sospendere alcune ...

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione maltempo sulla nostra penisola in apertura in particolare il Sud e al gelo con una temperatura al di sotto dello zero presenza di ghiaccio La Basilicata questa mattina ha presentato i turisti la cartolina dei Sassi di Matera imbiancati dalla neve È caduta durante la notte tu letra delle criticità principali sono segnalate sulla statale 7 ...

RAMSEY ALLA JUVENTUS : "HA FIRMATO"/ Calciomercato Ultime Notizie : affare fatto - atteso l'annuncio : RAMSEY ALLA JUVENTUS: trattativa di Calciomercato. 'Ha già firmato', l'addio all'Arsenal potrebbe essere anticipato a gennaio. ultime notizie

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie - il Flamengo spinge per Gabigol : c'è il Si del giocatore : Calciomercato Inter, Ultime notizie: il Flamengo pressa i nerazzurri per chiudere l'affare Gabigol. Il brasiliano è impaziente di partire.

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno giovedì 3 gennaio spazio l’informazione Leoluca Orlando torna sul decreto sicurezza ho disposto la sospensione del decreto dice Vado dal magistrato perché non posso andare alla Corte Costituzionale occorre sollevare la sezione incidentalmente in un giudizio aggiunge il sindaco di Palermo commentando la sua decisione di sospendere alcune misure delle ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Sea Watch 3 : litigio social fra De Magistris e Salvini - 3 gennaio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Sea Watch 3: litigio social fra De Magistris e Salvini. Cinghiali in A1: maxi tamponamento, 1 morto , 3 gennaio 2019,

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e reddito di cittadinanza Per gli italiani così il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio ad Alleghe nell’ambito di una ricognizione sui luoghi colpiti dal maltempo ad ottobre in Veneto lo spedisco detto il ministro rispondendo a una domanda di una giornalista che gli chiedeva del ...

