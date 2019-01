Rinnovo Icardi | rapporti tesi Inter-Wanda | resta il nodo ingaggio e clausola

Rinnovo Icardi - l'Inter adesso trema : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Ausilio su Zaniolo Tutti gli obiettivi di Marotta

Spalletti : “Rinnovo Icardi? Importa il campo. Domani servirà attenzione” : Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chievo, ha evidenziato il suo pensiero sull’attuale stagione nerazzurra. Focus sulla prima parte di stagione e massima attenzione anche per quel che riguarda situazione Nainggolan e rinnovo Icardi. Il tecnico ha commentato le vicende del rinnovo del capitano nerazzurro con un semplice: “A […] L'articolo Spalletti: “Rinnovo Icardi? Importa ...

Calciomercato Inter - Marotta diviso tra Rinnovo di Icardi e sogno Modric : Calciomercato Inter – In questi giorni in casa Inter non si fa che parlare del rinnovo di Mauro Icardi. Ma Beppe Marotta non sta pensando solamente al nuovo contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter, ma anche di un nuovo acquisto, vale a dire di un “vecchio” nome mai passato di moda: Luka Modric. Il centrocampista croato […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno ...

Inter - continua la trattativa per il Rinnovo di Mauro Icardi : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. La volontà della società nerazzurra sarebbe quella di premiare il centravanti argentino per le prestazioni fornite negli ultimi mesi ma le parole della moglie e agente, Wanda Nara, non hanno facilitato la cosa. C'è ancora distanza tra domanda ed offerta ma alla fine la sensazione è che si andrà verso la fumata bianca visto che Maurito ha sempre dimostrato il proprio attaccamento a questi ...

Rinnovo Icardi - Inter ostaggio del suo capitano : Maurito impari da Ronaldo : Non a caso, appena ha capito che il mondo del calcio stava cambiando per l'ingresso dei procuratori, Boniperti ha lasciato. Ma forse nemmeno lui immaginava che si arrivasse a questi punti, in cui le ...

Inter - Marotta avvisa Wanda Nara : “Per il Rinnovo di Icardi serve riservatezza” : Inter Marotta – Giuseppe Marotta, nuovo direttore sportivo dell’Inter al fianco di Piero Ausilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della cena di Natale dei neroazzurri. leggi anche —> Spalletti e l’importanza del settore giovanile L’argomento principale, ovviamente, è quello del rinnovo di Mauro Icardi. Il bomber e capitano dell’Inter sta per rinnovare con i neroazzurri, […] L'articolo ...

Dalle frecciatine al Rinnovo di Icardi : Marotta studia il mercato dell’Inter - sacrifica un big e sogna Modric! : Dopo il botta e risposta con Wanda Nara, Marotta lavora al rinnovo di Mauro Icardi: il nuovo ad dell’Inter studia le mosse per il prossimo mercato “Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti: di solito si fa a gennaio e anche nell’Inter sarà così”, con queste parole Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche legate al botta e risposta dei giorni scorsi con Wanda Nara in merito al rinnovo di ...

Inter - Marotta va al mercato : Rinnovo Icardi e la porta Modric : Tre partite per chiudere l'anno, 270 minuti e spiccioli prima di sedersi, discutere, firmare. In campo l'Inter punta Chievo, Napoli ed Empoli per rafforzare il terzo posto e ridurre la distanza dal ...

Rinnovo Icardi - parla l’ex agente : “Wanda lo danneggia” : Rinnovo Icardi, parla l’ex agente- Il Rinnovo di Icardi sta tenendo banco in casa Inter. Negli ultimi giorni l’ambiente nerazzurro è stato “scosso” dalle ormai famose dichiarazioni di Wanda Nara, che curando gli agenti di suo marito ha lanciato due frecciate niente male, che hanno fatto inevitabilmente discutere. La prima, quella legata al possibile affare […] L'articolo Rinnovo Icardi, parla l’ex agente: “Wanda lo danneggia” proviene da ...

Rinnovo Icardi - Marotta : "Il silenzio non guasterebbe" : Il nuovo ad della parte sportiva a margine della cena di Natale nerazzurra: "Prima offerta non ritenuta congrua"

Inter stufa di Wanda : Icardi può partire anche dopo il Rinnovo : Il nodo è quanto succederà dopo: come evidenzia La Gazzetta dello Sport infatti, i vertici nerazzurri sono stufi delle uscite di Wanda Nara e non apprezzano 'lo spettacolo' mediatico, questo può ...

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Pronti a incontrarci ancora. Wanda Nara? Servirebbe più silenzio' : ... che prima della cena di Natale della squadra ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Icardi è un giocatore fondamentale per l'economia dell'Inter, è il capitano e merita rispetto. Come ...

Rinnovo Icardi - Marotta ‘zittisce’ Wanda Nara : “serve riservatezza - bisogna parlare nei luoghi giusti” : Il nuovo amministratore delegato dell’Inter ha parlato del Rinnovo di Icardi in occasione della cena di Natale organizzata dal club nerazzurro Da pochi giorni Beppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter, un incarico importante per l’ex dirigente della Juventus, pronto a vivere in nerazzurro le stesse emozioni provate in bianconero. Fabrizio Corradetti Presente alla cena di Natale organizzata questa sera ...

Rinnovo Icardi - Ausilio : “Si discute in sede non sui social” : Rinnovo Icardi – La corrida è iniziata, o meglio non è mai finita è semplicemente salita a un livello superiore. Parliamo del prolungamento del contratto di Mauro Icardi e del lavoro sotterraneo che, legittimamente, sta svolgendo il suo procuratore (e consorte) Wanda Nara. La prima puntata è andata in onda sui social con un tweet […] L'articolo Rinnovo Icardi, Ausilio: “Si discute in sede non sui social” proviene da Serie ...