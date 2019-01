Piano Battaglia | Protezione civile e Cnsas in servizio per l’Epifania | un vademecum per

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Ladella Città metropolitana di Palermo e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico hanno rinnovato la convenzione per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio difin da domenica prossima, festa dell’Epifania, e nei fine settimana durante il periodo di innevamento.Le squadre medicalizzate della Stazione Palermo-Madonie dellavoreranno in stretta collaborazione con la, che metterà anche a disposizione i mezzi per spostarsi sulla neve, e il personale della guardia medica dell’Asp, che è stata dotata anche di un telefono satellitare per le comunicazioni di emergenza anche in caso di black out.In occasione della prevedibile “ondata” di gitanti a, inoltre, il Soccorso alpino ha diffuso unper la sicurezza in ambiente innevato.Innanzitutto si ...