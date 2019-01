Migranti | in calo domande asilo

Migranti : Salvini - negli ultimi sei mesi sbarchi in calo dell'83% e domande di asilo del 60% : Dal primo giugno al 30 novembre di quest'anno, "i Migranti sbarcati sulle nostre coste sono diminuiti del'83% rispetto all'anno scorso. Quelli provenienti dalla Libia sono diminuiti del 92%". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in audizione davanti al Comitato Schengen. "Nel 2018, al 23 novembre le domande di asilo presentate in Italia sono state 49.636, il 60% in meno rispetto ...

Migranti : fonti del Viminale confermano il drastico calo dei cadaveri recuperati nel Mediterraneo nel 2018 : Netta riduzione quest'anno dei Migranti vittime di traversate del Mediterraneo. Secondo fonti del Viminale, nella porzione del Mediterraneo di competenza italiana i cadaveri di Migranti recuperati stati 23 nel 2018 a fronte dei 212 del 2017. Nella statistica sono considerati anche i due corpi rinvenuti ieri al largo dell'isola di Sant'Antioco in Sardegna. I dispersi da gennaio a novembre 2017 (dati Unhcr) risultano 3.111, di cui ...

"Vecchi e giovani nell'Italia decadente. La previdenza nella morsa del populismo anti-Migranti e del calo delle nascite. A rischiare di più - ... : ... le disuguaglianze pensionistiche sono poi lo specchio di quanto accade nel mondo del lavoro e della società, basta ricordare che meno dell'1,7% degli assegni coprono l'8% della spesa totale ...