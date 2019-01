L’Inps del cambiamento : attaccata - paralizzata e commissariata : L’Inps ha senza alcun dubbio spalle più solide dei Centri per l’impiego, ma l’Istituto di Via Ciro il Grande sarà chiamato a svolgere un ruolo cruciale nella gestione delle politiche (quota 100, reddito e pensione di cittadinanza) annunciate dal governo giallo-verde, che dovrebbero – dopo mesi di ch

Nel decreto su Quota 100 anche la riforma della governance Inps : ipotesi commissario fino al nuovo Cda : Il governo sta valutando di introdurre all'interno del decreto unico in cui confluiranno le due misure cardine della manovra 'Quota 100' e reddito di cittadinanza una norma per riformare la 'governance' di Inps e Inail dotando entrambi di un consiglio di amministrazione. E' quanto spiegano qualificate fonti governative, le quali però precisano che si tratta solo di un'ipotesi di lavoro per rendere "più collegiale" i due enti ma che ...

Pensioni - per l’avvio della quota 100 arriva la task force dell’Inps : L'avvio della quota 100, il sistema che permetterà ad alcuni lavoratori di anticipare la pensione, si preannuncia caotico. Per questo motivo, come spiega il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, si sta pensando di superare le iniziali difficoltà attraverso una task force dell'Inps "per far fronte alle richieste".Continua a leggere

Rottamazione ter : pubblicate istruzioni aggiornate dell'Inps per rilascio del DURC online : Come previsto dal Decreto Fiscale 119/2018 per poter ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, almeno in linea teorica, basta aver aderito alla terza edizione della definizione agevolata. Ma successivamente a questo occorre rispettare tutte le scadenze per ottenere la piena validità della certificazione di regolarità contributiva. Ecco perché, per chiarire definitivamente la questione, l'Inps il 28 dicembre scorso ha pubblicato il ...

Pensione - l'anno dell'esodo degli statali : Giustizia - Inps e ministeri gli uffici da non sguarnire : Dei 140-160 mila statali che potrebbero scegliere l'anticipo della Pensione , circa 20 mila sono in servizio presso le amministrazioni centrali dello Stato. Parliamo di dipendenti di settori come la ...

Pensioni - l'Inps : a gennaio non si applica il taglio della rivalutazione : Il taglio della rivalutazione delle Pensioni deciso con la manovra appena approvata in via definitiva dalla Camera non si applicherà nel mese di gennaio. Non si vedranno subito sugli assegni del mese ...

Le mani del governo sull'Inps Via Boeri - stop timoniere unico : Una scelta del governo Berlusconi, ministro Maurizio Sacconi, volta a snellire i processi decisionali e fare risparmiare l'istituto, sottraendolo il più possibile al controllo della politica. Il ...

Inps contro comma del Maxiemendamento : Boeri contro l'Esecutivo: pomo della discordia, un comma che recepisce l'accordo tra l'Italia e l'Ue sulla manovra, quello che blocca le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle ...

Lavoro - Inps : in 10 mesi assunzioni aumentate del 5 - 7% : Le assunzioni da parte dei datori di Lavoro privati, tra gennaio e ottobre 2018, sono state 6.358.000, con un aumento del 5,7%, +344.000, rispetto allo stesso periodo del 2017. È quanto emerge dall'...

Inps : in 10 mesi le assunzioni sono cresciute del 5 - 7% : Le assunzioni dei datori di lavoro privati nel periodo gennaio-ottobre 2018 sono state 6.358.000, in aumento del 5,7%, +344.000, rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo riferisce l'Inps nell'...

Giunta delibera : Inps e Agenzia Entrate all'ex tribunale di Modica : La Giunta comunale di Modica ha deliberato per la cessione in comodato d'uso del piano terra del Palazzo di Giustizia ad Inps ed Agenzia delle Entrate

Così la pace con l?Inps : contributi in 60 rate e sconto fiscale. Riscatto della laurea più facile : ROMA Dopo la pace con il fisco, la terza operazione di rottamazione delle cartelle esattoriali approvata dal governo, arriva anche una norma per fare ?pace? con l?Inps. La sanatoria...

