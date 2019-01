In slittino su una pista nera | morta bambina di 9 anni a Renon

askanews

: #Bolzano, un altro incidente mortale sulla neve: muore una bambina di 8 anni - larenait : #Bolzano, un altro incidente mortale sulla neve: muore una bambina di 8 anni - askanews_ita : Per sbaglio in slittino imboccano una pista nera: morta bambina di 9 anni e gravissima la madre a Renon in Trentino… - tusciaweb : Bolzano - Una bambina di 8 anni muore in un incidente con lo slittino a Renon, in Alto Adige - Gravemente ferita la… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Roma, 4 gen., askanews, - Incidente in montagna a, in provincia di Bolzano, Trentino Alto Adige: unadi novesul colpo, mentre la madre è ferita, in condizioni gravissime, ...