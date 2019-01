Dreams | in programma per oggi un livestream che accompagna l' apertura delle iscrizioni

eurogamer

: RT @BTS_ITALIA: ?? ARMY, il 5 gennaio andrà in onda anche l'episodio di 'Under Nineteeen' con ospite #JHOPE. Il programma inizia a partire d… - deny_dreams : RT @BTS_ITALIA: ?? ARMY, il 5 gennaio andrà in onda anche l'episodio di 'Under Nineteeen' con ospite #JHOPE. Il programma inizia a partire d… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) La data lancio didi Media Molecule non è stata ancora comunicata, il gioco è stato rivelato nel 2013 ed è in sviluppo da allora. Tuttavia, forse, l'attesa per mettere mano al titolo è finalmente finita, come suggerisce un post degli sviluppatori, che afferma che lealle beta pubblica saranno live, 4 gennaio 2019. Inoltre, è inanche unche svelerà senza dubbio maggiori dettagli.Come segnala PlayStation LifeStyle, ci sarà un accordo di non divulgazione allegato a ciascuna registrazione beta e rimarrà fino a nuovo avviso. I dettagli sullenon sono ancora disponibili, ma Media Molecule parlerà anche di questo durante ildi. La compagnia è stata attiva con lo streaming ultimamente, in quanto è un ottimo modo per mostrare gameplay e interagire con la community.L'obiettivo principale di questa diretta sarà dare alcuni ...