Alto Adige - incidente con slitta : muore bimba di 8 anni - grave madre : Alto Adige, incidente con slitta: muore bimba di 8 anni, grave madre Lo slittino con a bordo mamma e figlia, per cause da accertare, è uscito dalla pista al Renon ed è andato a sbattere contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la donna è stata intubata sul posto e trasportata con l'elicottero all'ospedale di ...

Cybercrime : in Trentino Alto Adige 20 denunciati nel 2018 - 1 arresto : Trento, 4 gen., askanews, - Nel 2018 la Polizia Postale e delle Comunicazioni del Trentino alto Adige ha indirizzato le proprie attività sia sul fronte delle prevenzione che della repressione dei ...

Maltempo Trentino-Alto Adige : alberi sradicati a causa del forte vento : A causa delle forti raffiche di vento in mattinata a Merano un albero si è adagiato su una casa: sul posto i vigili del fuoco, che hanno rimosso l’albero sradicato che minacciava di cadere sulla strada trafficata. Nella notte nel bosco nei pressi di fortezza, si è sviluppato un incendio innescato da un albero caduto su una linea dell’alta tensione. L'articolo Maltempo Trentino-Alto Adige: alberi sradicati a causa del forte vento ...

Maltempo Alto Adige : vento gelido - -21°C a 3000 metri : La prevista ondata di freddo proveniente dal nord Europa ha raggiunto l’Alto Adige: i venti gelidi fanno registrare raffiche che a fondovalle sono arrivate fino a 80km/h superando i 100km/h sui rilievi, con conseguente crollo termico. Nelle vallate la colonnina di mercurio è scesa di circa 10°C e ha toccato i -21°C sopra i 3000 metri, sui rilievi della Val d’Ultimo e Val Senales. Previste nevicate fino a bassa quota in serata anche ...

Alto Adige - sabato 5 gennaio iniziano i saldi : caccia grossa agli sconti : BOLZANO. In Alto Adige i saldi invernali si avvicinano visto che inizieranno sabato 5 gennaio. Le vendite delle merci della stagione invernale 2018/2019 inizieranno in questa data nella maggior parte ...

Capodanno : Antonio il primo nato in Trentino Alto Adige : Si chiama Antonio il primo nato del 2019 in Trentino Alto Adige. Il parto è avvenuto all’ospedale S. Chiara di Trento alle 3.22. Il neonato pesa 3,7 kg. La madre è residente in Val Rendena. A distanza di poco più di due ore, alle 5.56, è venuta al mondo una bimba all’ospedale di Bolzano. Gli ultimi bebè del 2018 sono nati a Bressanone e Rovereto, a sei minuti di distanza fra le 22.34 e e le 22.40. I nati del 2018 in Trentino sono ...

Capodanno più caldo del secolo in Alto Adige : Quello del 2018 è il Capodanno più caldo degli ultimi 100 anni, dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche, in Alto Adige. Nella Val d’Adige oggi si registrano infatti 15 gradi sopra lo zero, sottolinea il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. I partecipanti della BoClassic, la tradizionale gara podistica di San Silvestro a Bolzano, apprezzeranno le temperature miti, visto che di solito si corre con temperature intorno a zero ...

Meteo Alto Adige : nel 2018 caldo e pioggia sopra la media : Dal punto di vista climatico, il 2018 in Alto Adige è stato uno degli anni più caldi di sempre: in alcune zone, come ad esempio la val d’Adige, si è trattato addirittura dell’anno più caldo dall’avvio delle rilevazioni, ovvero dal 1850. Secondo i dati del Servizio Meteo della Provincia di Bolzano, in media si sono registrate temperature comprese tra 1 e 1,5°C al di sopra della media di lungo periodo, e in 10 dei 12 mesi ...

Bimba di 22 mesi muore soffocata da uno gnocco in Alto Adige - : La piccola ha iniziato a non respirare più dopo un boccone durante un pasto a Terento, in Alto Adige. Trasportata in elicottero all'ospedale a Padova, è morta dopo alcuni giorni di agonia

Lieve scossa di terremoto tra Alto Adige e Tirolo : BOLZANO . Una Lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.04 di questo pomeriggio al confine fra l'Alto Adige ed il Tirolo dell'est. La scossa di magnitudo 2.4 non ha creato danni a persone ...

